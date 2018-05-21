《毒管法》一讀 環保署：有助於食安把關及敬鵬案補救

2018年05月21日 18:29 中時 廖德修

立法院社福及衛環委員會今天審查《毒物及關注化學物質管理法》修正草案，並完成一讀程序，會議主席民進黨立委周玉琴下午宣布將法案送出委員會，保留的條文到院會再協商。這次修法算是順利，國民黨團並無太多意見，反而是綠委吳焜裕因WHA之事出國，他所提的修正提議一時無法處理，必須等院會再協調。

主導修法的環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，這次修法主要是要從源頭進行化學物質的管理，也是針對日前敬鵬案的反應、補救，還有食安問題的把關等。修法後化學局和各縣市環保局的責任更重，負責的業務更多更廣。

他又說，前年化學局成立後就開始修正現行《毒性化學質管理法》，擴大管理受關注的化學物質，不限於有毒物質。並強化主管機關的查核權限、增加跨部會協調機制、落實預防原則，法案名稱也修改正為《毒性及關注化學物質管理法》。

為了從源頭管理化學物質，修法後將協調各目的事業主管機關的權責與法規，防杜管理漏洞。除了維持現行第1類至第4類毒性化學物質管理，新增「關注化學物質」，以利擴大列管化學物質及分級管理，掌握物質流向，強化主管機關查核權限。

修法後也將成立基金進行風險預防管理，籌措因擴大管理所需的經費來源。謝燕儒說，以前是編列公務預算，今後則向廠商收取，並已獲得業者同意。新法也將強化環境事故應變的諮詢體制，檢視現行中央、地方主管機關主管事項；並導入吹哨者條款、證人保護、民眾檢舉、公民訴訟，以及追繳不法利得等制度。

有了日前敬鵬案的教訓，立委非常重視化學物質的災害預防及緊急應變，因此增列「事故預防及緊急應變」專章，除要求廠商須提送危害預防及應變計畫送地方政府備查，亦須於網站供民眾查閱。並且建立專業的應變機構認證制度及專業應變人員，平日可協助廠商辦理訓練，發生災害時亦可到現場協助救災。

另外，修法後將設立「國家化學物質管理會報」，負責跨部會協調化學物質風險評估及管理措施。也規定毒性及關注化學物質的販賣或轉讓，不得以郵購、電子購物或其他無法辨識身分等方式進行販賣。

對於已經核准登錄的化學物質資料，則要求製造或輸入者應主動維護更新。未來經環保署評估認為有必要者，得通知製造或輸入者提出補正資料，以確保該化學物質製造、輸入情形及毒理、暴露與危害評估等相關資料，保持最新資訊。

(中時 )