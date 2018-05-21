雙腳跑出亞洲第一 盧浩華不畏清寒榮獲總統教育獎

▲性格樂觀的盧浩華參加世界U18田徑賽，無懼身旁牙買加好手，選手介紹時還開心比YA。（許家寧攝）

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▲家境貧困的盧浩華，父親借錢讓他出國比賽，支持他努力向前跑。（許家寧攝）
▲盧浩華用雙腳為國爭光，目標衝過13秒跨進東京奧運。（許家寧攝）
▲海星高中學生盧浩華（左）不向貧困低頭，獲頒總統教育獎肯定。（許家寧攝）
▲海星高中學生盧浩華不向貧困低頭，獲頒總統教育獎肯定。（許家寧攝）

花蓮海星高中田徑跨欄好手盧浩華，從小家境貧困，由擔任臨時工的父親扶養長大，父親四處籌錢讓他出國比賽，盧浩華在逆境中發揮專長，在亞青盃摘金並寫下世界第二記錄，甫獲得總統教育獎肯定，他盼成為「跨欄界楊俊瀚」在東京奧運為台灣爭光。

來自萬榮鄉紅葉村的盧浩華，今年就讀海星高中2年級，父親為太魯閣族、母親為阿美族，幼時父母離異後，父親依靠擔任粗工的工資將他拉拔長大，盧浩華國二開始接觸田徑後展現驚人天賦，卻因接連比賽未適當休養，訓練時導致腰部受傷。

盧浩華回憶受傷時「連躺著也痛」，痛到一度想放棄運動生涯，在教練的鼓勵下，歷經2個月復健後重回場上，越挫越勇的他，國三開始橫掃體壇，110公尺跨欄項目連續3年稱霸全中運，去年世界U18田徑賽更飆破13.32秒，寫下世界第二快成績。

海星高中校長孔令堅說，盧浩華是很樂觀正向的孩子，雖然家境與體育路上不是很順遂，甚至曾在泰皇盃因緊張而摔倒挫折，但他努力突破自我，屢創佳績。盧浩華表示，看到爸爸默默借錢支持他出國比賽，激勵他努力跑出更好成績，盼能改善家裡生活。

「好還要做到更好」，盧浩華說，花東也有許多像他一樣家境不好，但體能卻很好的孩子，他也鼓勵他們努力發揮專長，同時更不要放棄讀書。他也期許繼續突破自我，目標進軍2020年東京奧運，跑出13秒以內佳績在田徑場上為台灣爭光。

(中時 )

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