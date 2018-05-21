李艷秋稱 柯文哲向蔡英文輸誠戲 演得太噁心

2018年05月21日 18:36 中時電子報 丁世傑

台北市長柯文哲在5月9日晚間播出的電台專訪表示，在雙城論壇所說的「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」是講太快，讓大家聽了不悅，對此道歉。對此，李艷秋表示，那一場向小英輸誠的戲演得太噁心，卻仍然被擺一道，民進黨將自提台北市長人選。

柯文哲於5月8日晚間接受綠色和平電台「有影上大聲」主持人陳雨鑫專訪，5月9日傍晚播出。柯文哲說，兩岸一家親論述在2015年出席雙城論壇時說過，當時沒事，沒想到2017年再說，卻引發強大反彈，「我那時候的想法就是，可以過關就好了，有時候說話快了一點，大家聽了不爽，這也只能跟大家講說抱歉、歹勢」。至於「床頭吵床尾和」說法，柯文哲重申，這句話是脫稿演出，是失言，他只是想表達兩岸吵架吵鬧後，可以和平對話。

不過，民主進步黨似乎不領情，發言人鄭運鵬於5月16日表示，2018年台北市長選舉，民進黨將啟動徵召程序，提出人選。

李艷秋日前在臉書表示，那一場向小英輸誠的戲演得太噁心，柯文哲向綠輸誠，仍然被擺一道，民進黨將自提台北市長人選。文章也說，這齣戲證明柯文哲是個不折不扣的政客，柯文哲營造「不是政客」的幻象也一夕被戳穿。

李艷秋也強調，柯文哲靠「不像政客」拿選票，也將因「比政客更政客」而丟選票！

(中時電子報)