找賭客裡應外合洗劫毒販、賭場 彰化強盜集團判重判

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彰化縣33歲李男組成強盜集團，前年3月、5月間陸續洗劫彰化市、伸港鄉賭場的賭資和財物，還闖入劉姓毒販住處，將人毒打後搶走毒品、車輛，檢警前年8月逮捕7名成員、依強盜等罪名起訴，李男遭重判17年半，其餘成員也分別遭判處9年6月至17年不等的有期徒刑。

34歲葉姓男子因曾至彰化市一處民宅賭場賭博，得知屋內常有越南籍移工聚賭，他透過居中牽線者結識集團成員38歲許男和43歲施男，由他佯裝賭客內應並找人開門，方便成員行搶，約定事成後葉男可分得4成現金。

前年3月11日晚間，成員先隨機偷竊汽車車牌，並在約定的超商、加油站會合完畢後，12日凌晨李男、施男等人套上頭套、手套，持鋁棒、玩具手槍及黑色塑膠袋衝入賭場內，威嚇賭客面壁或蹲下，隨即洗劫20多萬現金後逃逸，回許男住處瓜分現金。

前年3月24日，李男等人還前往花壇鄉劉姓毒販住處，以棍棒痛毆屋內劉男及詹男兩人，隨即搶走桌上的毒品、金飾；同年5月21日，檢警循線再查出，李男的集團涉嫌以相同手法，持鐮刀、玩具槍再次洗劫線西鄉另一處民宅賭場。

彰化地院審理法官認為，李男等7人正值壯年，並非無謀生能力，卻持鐮刀、鋁棒侵入住宅暴力謀取財物，其中，李男前科累累又連犯3起強盜案，且擁有子彈4顆，予以重判17年半、併科一萬元罰金；28歲沈男亦犯3起強盜案、應執行17年，葉男被判處10年6月、許男和施男各應執行13年2月。全案可上訴。

(中時 )

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