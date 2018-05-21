北市IG徵圖成果發表會　網友秀創意展現台北之美

台北市觀傳局21日舉辦「花現台北Instagram徵圖成果發表會」，網友展創意，帶領民眾看見不一樣的台北之美。（北市觀傳局提供）

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台北市觀傳局21日舉辦「花現台北Instagram徵圖成果發表會」，吸引逾2500名網友參賽，最終選出8張作品刊登於捷運、市府連通道燈箱上，其中海芋、繡球花、粉萼鼠尾草通通入景，期盼透過多元視角，帶領國內外遊客欣賞不一樣的台北之美！

你眼中的台北花季是什麼樣子？北市觀傳局結合時下熱門社群媒體Instagram，推廣北市美麗花景，於3月份舉辦「Instagram徵圖活動」，以台北花季、花景為徵圖主題，吸引逾2500名網友投稿，經過多階段遴選後，最終選出8張燦爛花景，其中色彩繽紛的海芋、繡球花、粉萼鼠尾草等，均獲得評審青睞。

觀傳局長陳思宇表示，徵圖活動除了透過網友投稿作品，分享台北的春季浪漫外，最主要希望網友作品能在更多管道曝光，鼓勵相關業者洽談攝影作品合作，讓台北旅遊網IG成為一個美圖投稿媒合授權平台。

陳思宇指出，8張精采的作品將在台北市捷運、市府連通道的燈箱、西門町跨街布旗上刊登，並取得作者的授權製成明信片組，於5月23日起分別於捷運西門站、捷運臺北101旅遊服務中心提供各限量400套，讓國內外遊客索取。

此外，第二波徵圖活動「水漾台北」，即日起至5月27日在台北旅遊網Instagram開跑，以雨中的城市光景和台北的河岸風光等與水有關的為徵圖主題，在個人的Instagram上Hashtag「#水漾台北ig徵圖大賞」即可完成投稿，獲選的作品將於市府連通道、台北捷運燈箱或台北畫刊上刊登，歡迎各界朋友踴躍參加。

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