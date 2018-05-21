新北STEAM行動化學車 400場里程碑達成

「行動化學館-化學遊樂趣」行動車巡迴活動21日的大觀國中場正好是巡迴全台第400場，新北市教育局長林奕華特別到場和師生共同見證這項紀錄。（王揚傑翻攝）

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新北市教育局今（21）日在板橋區大觀國中舉辦「行動化學館-化學遊樂趣」巡迴活動，教育局與淡江大學合作辦理「行動化學館-化學遊樂趣」合作邁入第7年，已經巡迴新北143校，今日是行動化學車巡迴全台第400場的重要里程碑，在教育局局長林奕華及現場大觀國中師生共同見證下，一同啟用「跑跑分析車」加入科學教育普及巡迴行列。

今日活動學生除了可提前體驗預定於6月1日新北科學日的實驗課程「糖奇科得」還原糖檢測實驗之外，下午則分組進行3項實驗，包括藏在傳統手藝裡的秘密「麵麵相趣」實驗，讓學生動手學習捏麵人古老傳統手藝中的化學原理，了解修飾澱粉的科學相關知識；同學們還會調配各種的介面活性劑，製備出一瓶不含防腐劑、又知道每個成分的「洗手乳」，最後的壓軸實驗，利用油水不互融與酸鹼中和的原理，製作出超級療癒的桌上飾品「奔騰水母燈」。

新北市教育局自2011年起與淡江大學簽署合作備忘錄，以行動化學車巡迴新北市偏鄉學校，由淡江大學師生帶領學生進行有趣的化學實驗闖關活動，至今已邁入第七年的行動化學車，今年將巡迴25場次，合計31所國中小學，希望透過動手做實驗點燃同學心中對科學的熱情，也透過實驗過程提高對科學學習的興趣與成就感，並呼應新課綱「探索」及「實作」的精神。

(中時 )

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