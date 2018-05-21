金門藍眼淚亮晶晶 IG分享美圖拿好禮

2018年05月21日 18:48 中時 李金生

藍眼淚是一種叫做「渦鞭毛藻」的藻類，又稱「夜光蟲」，每年春天到夏天交接的季節，正是藍眼淚好發的時節。（金門縣攝影學會理事長許進西提供）

一對金門「灘地上的活化石」鱟在藍眼淚中約會，唯美的畫面十分浪漫。（金門縣攝影學會理事長許進西提供）

金門今年藍眼淚大爆發，吸引追淚人踏浪尋蹤。縣府觀光處在Instagram辦理「季節限定！追尋藍眼淚!」抽獎活動，只要在Instagram上分享藍眼淚照片，就有機會抽中Takara Tomy Printoss手機相片列印機、IS愛思3D-BASS立體音小鋼炮藍牙喇叭等好禮。

根據金門縣水產試驗所說明，藍眼淚是一種叫做「渦鞭毛藻」的藻類，又稱「夜光蟲」，每年春天到夏天交接的季節，正是藍眼淚好發的時節。這種藻類大規模聚集、撞擊後，就會發出漂亮的藍光，所以在岸邊浪花陣陣的地方特別容易出現。

縣府鼓勵大家分享藍眼淚的美照，即日起至6月8日止，辦理「季節限定！追尋藍眼淚!」抽獎活動，活動期間只要在Instagram上發布金門藍眼淚照片（不限今年度）並標注「#來金門追淚」，再追蹤「kinmentravel」Instagram帳號，並填寫抽獎資料表單，就有機會拿到好禮。

金門縣攝影學會理事長許進西也在FB成立「金門藍眼淚」社團，讓網友們交流美圖及分享「淚訊」。縣府觀光處特別整理追淚達人的經驗「追淚攻略」發布於金門觀光旅遊網，讓民眾可以隨著達人們的腳步一同前往追淚，活動詳情可上〈樂遊金門粉絲團〉查詢。

(中時 )