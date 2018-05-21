婚禮太興奮？ 梅根王妃馬車遊行疑爆粗口挨批

2018年05月21日 18:42 中時電子報 蔡萱

英國薩森克斯公爵哈利王子與梅根19日舉辦世紀婚禮，兩人在聖喬治小教堂舉行完儀式之後，登上馬車巡迴遊行與現場民眾分享喜悅，也讓現場民眾的歡呼聲不絕於耳，不過梅根似乎也因此疑似太興奮了，在結束巡迴時被直播鏡頭捕捉到疑似爆粗口來感嘆對眼前景象的驚訝，也讓平民出身的她再次陷入不懂禮儀的爭議中。

哈利王子與梅根結束儀式，在教堂門口深情一吻後，隨即搭上馬車巡迴遊行，沿路民眾開心歡呼、揮舞國旗，讓現場瞬間成為一場慶典，不過就當馬車回到溫莎城堡進入大門時，直播鏡頭意外捕捉到梅根與哈利聊天聊得正開心，但疑似直率的罵出髒話「Fxxk」的畫面，接著梅根用手按住胸口，看似讓自己鎮定下來。

據統計這場世紀婚禮全球有近600則推文熱議，可見梅根與哈利這對最新的公爵夫婦魅力不小，但也因此梅根疑似在馬車上爆粗口的影片，也被觀看直播的網友立刻瘋狂轉載並加入討論。

TURNED THE ROYAL WEDDING ON JUST IN TIME TO SEE MEGHAN DEFINITELY SAY 'FUCK' ABSOLUTE SCENES — Hannah Louise (@hannahlouisef) May 19, 2018

Meghan says "Oh fuck!" as carriage enters private section of Long Walk. What a farce! #RoyalWedding — Darren Trueman (@daztrue) May 19, 2018

I swear I just saw Meghan say 'fuck' in the back of the carriage as she went through those gates lol — Mrs B (@JaffaCake_87) May 19, 2018

有網友認為梅根竟然在莊重的皇家婚禮上罵髒話簡直是「一場鬧劇」，也有人認為當你大喜之日在10萬人面前遊行的壓力一定不小，梅根此舉情有可原，也有人稱很難單憑口型就認定梅根是在罵髒話，梅根有可能是在說「哇」（wow!）。

除此之外，也有網友在觀看直播時，認為梅根在於教堂婚禮儀式時，她並未向英國女王伊莉莎白二世低頭屈膝致敬，不過也有網友稱只是直播鏡頭的切換導致，哈利和梅根歡送女王離開行禮致敬的畫面也跟著被切掉。

梅根哈利大婚讓溫莎小鎮擠進約十萬民眾觀禮。（美聯社）

兩人也在馬車上一吻。（美聯社）

然而無論如何已成為公爵夫人的梅根，如今任何一舉一動都將被放在放大鏡下檢視，而且她在婚禮上的鎮定表現也被肢體專家認為可圈可點，畢竟皇室婚禮對出身美國平民的她是個全新的的體驗，然而梅根不但沒有顯示出焦慮或緊張情緒，反觀她的新婚丈夫、從小在皇室長大的哈利王子還顯得緊張，婚禮期間不斷拉手套、搓手以及觸碰臉部。

(中時電子報)