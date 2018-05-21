台灣無法參加WHA責任在政府？ 陳時中：回歸問題本質

2018年05月21日 19:31 中時 鄭郁蓁 ／連線報導 ／連線報導

第71屆世界衛生大會（WHA）今天21日於瑞士日內瓦開幕，衛福部長陳時中率領「世衛行動團」搶在大會開幕前一小時，於台北時間下午2時30分在當地舉行國際記者會，抗議WHA未邀請台灣參與。陳時中重申，世界衛生組織(WHO)認為健康是基本人權，未邀台灣，是將2300萬人民的健康排除在外，已違反WHO的全民健康覆蓋基本原則，因此將會在當地以各種活動，讓世界知道台灣的處境。

國際記者會則在瑞士時間上午8點半召開，是WHA開幕的前一小時，由衛福部疾管署副署長羅一鈞主持，另由陳時中及大使吳運東向國內外媒體說明。兩人表示直至開幕最後一刻，仍未收到邀請函。

陳時中記者會上表示，台灣需要加入WHA，若沒有參與，將是世界損失，也會讓全球醫療衛生體系產生缺口。而台灣具貢獻能力，在場外舉辦相關活動是必要的，也是為什麼世衛行動團會來到日內瓦，就是盼能尋求各種合作可能，同時分享台灣的醫衛經驗，讓世界聽到台灣的聲音

國際媒體皆將焦點放在「兩岸關係」，外媒好奇，抗議的原因，是希望中國被排除在WHA，而僅邀請台灣嗎？陳時中強調，「所有人健康（Health for all）」是WHO基本精神，不應排除任何人參與。

我國記者提問，大陸認為台灣無法參加WHA，責任在政府當局，衛福部看法是什麼？只會對WHO進行抗議嗎？還是也會對中國抗議？陳時中回應，探究無法參加WHA的責任歸屬於誰，對台灣情勢無改善也無幫助，應回歸問題本質，希望健康是被重視的，且台灣有貢獻能力，推託到任何政治原因，他都不樂見。

陳時中也胸有成竹表示，「世界上正義的聲音還是有的，相信有很多朋友會願意替台灣發聲，讓世界了解台灣的處境。」

(中時 )