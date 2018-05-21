2018第29屆ITEX國際發明創新科技展立志中學獲1金1銀

叫阮第一名！立志中學資訊科學生參賽2018第29屆ITEX國際發明創新科技展，獲1金1銀佳績。（立志中學提供）

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2018年ITEX國際發明創新科技展在馬來西亞吉隆坡國際會議展覽中心舉辦，立志中學資訊科學生以「管道機器人」及「自動化倉儲管理系統」作品，於全球20國約1千件作品參展脫穎而出，拿下1金1銀！

首次參賽的兩組學生充分運用學校資訊科工業4.0教室的3D印表機及機器人模組，組合完成作品，展現創意、創新及創價的三創結合，再以紮實的英語介紹，獲得評審青睞。

資訊科高二生柯驊宸指出，發明自動化倉儲系統（AS／RS）一般包括自動堆垛機、無人搬運車、物流管理軟體、輸送系統、貨架系統等；利用自動化倉儲系統可持續地檢查過期或找庫存的產品，防止不良庫存，提高管理水準。堆垛機作業是自動化倉儲系統中的主要設備，需要實行模組化設計並輔以結構簡單與美觀外形。

而遠端客戶端也可以安心知道貨物現況，利用存儲空間，迅速準確處理物品，合理進行庫存管理及數據處理，滿足物流業發展的需求。

資訊科一年級學生的「管道機器人」，針對管路清理暨監測裝置，使用電力操作，運用監控系統並操作自動化設備以達到安全清理同時又具有量測管道功能的清理裝置。

善用自動化監測裝置，取代人工作業之方式以進行偵查，並且以清潔模組進入管道進行清潔，取代以往以人力刷洗之問題，其中車體結構之傳動設計可使車輪平穩等速前進，有效降低充滿油汙、可燃性氣體環境工作危險，與避免人員受到各種工安意外與傷害。

師生對資訊科學生展現Maker創客精神得獎與有榮焉，學校鼓勵學生多元展能，已連續3年國家乙級技術士證照取證率達9成以上，並征戰國內外各項創新發明獎、科學展覽屢獲佳績，並代表臺灣參加世界發明展勇奪金牌獎。

(中時 )

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