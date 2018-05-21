委內瑞拉「工人總統」贏得連任，美國、歐盟拒絕承認選舉結果

委內瑞拉總統20日舉行大選，馬杜羅順利贏得連任。他和妻子在總統府向支持者揮手致意。（美聯社）

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南美洲產油國委內瑞拉20日舉行總統大選。儘管遭到國際社會譴責、反對陣營杯葛，以及國內深陷經濟危機，執政黨統一社會主義黨候選人、現任總統馬杜羅仍順利連任，贏得第2個6年任期。

不過馬杜羅主要對手宣稱選舉無效。美國、歐盟和多個拉丁美洲國家批評委國選舉存在舞弊行為，拒絕承認大選結果。輿論普遍認為，馬杜羅連任後，以美國為首的「反委聯盟」或會陸續推出針對委政府的制裁措施，進一步打擊委內瑞拉的經濟。

全國選舉委員會宣布，在計算逾九成選票後，馬杜羅得票率達67.7%；而曾任軍官和州長的獨立候選人法康僅有21.2%得票率，遠遠落後馬杜羅，而投票前最後的民調原本顯示，兩人得票率將不相上下。

這次選舉因主要反對勢力發動杯葛，投票率僅46%；2013年上屆總統選舉投票率高達80%。

確定勝選後，公車司機出身、形容自己是「工人總統」的馬杜羅稱「民主與和平已獲勝」，但法康則在開票結果公布前，就表示不會承認一場有舞弊的選舉結果。

法康指控政府脅迫選民。他說：「我們不承認這次選舉過程的有效性及真實性，對我們而言，根本沒有選舉，我們必須重新選舉。」

56歲的法康是退役軍官，未能取得主要反對派的認可，主要反對派早已決定選舉，不支持法康，故外界選前即已預測馬杜羅將連任。然而，這次投票率是委國近數十年來最低。

美國川普政府譴責這次委國大選是「非法的」，歐盟以及許多拉丁美洲國家政府同聲痛批。美國副國務卿蘇利文表示，美國不會承認委內瑞拉總統大選結果，20國集團外長會議21日將在布宜諾斯艾利斯開會，討論如何回應。

(中時 )

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