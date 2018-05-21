北市「視訊119」報案好方便 即刻救援撲滅東湖大火

2018年05月21日 19:31 中時 胡欣男

台北消防局21日12時03分接獲民眾「視訊119」手機App報案，內湖安康路與東湖路口東湖市場旁，發生瓦斯外洩火警，消防局透過即時影像得知，火勢猛烈且緊鄰民宅與市場商圈，隨即派19輛消防車、4輛救護車，59名警消前往搶救，火勢12時40分撲滅，1名施工人員灼傷送醫，無生命危險。

消防局指出，熱心民眾利用「視訊119」App通報，讓消防局迅速掌握正確案發地點與火勢狀況，派遣適當人車搶救，火勢在警消迅速到達現場搶救下，未擴大延燒。

消防局表示「視訊119」App自去年12月21日正式上線服務，已受理20件通報，其中今年初擎天崗登山客迷途案件與永公路登山客滑落山坡等案件，都是利用該App報案，效果顯著。

消防局呼籲，使用智慧型手機民眾，安裝「視訊119」App，即使無法確定報案位置，經視訊報案服務，報案人即可同時將災害影像、照片及報案人GPS座標傳送本市119救災救護指揮中心，119執勤員可即時了解災害現場狀況，除有效縮短消防人員到達災害現場時間，並可使救指中心派遣適當救災車輛及人員前往救援。

欲安裝「視訊119」App的民眾，可至Google Play或Apple Store下載App應用程式，當遇到急難事故需撥打119協助時，可透過App傳輸即時影像，以利案件派遣救援。

(中時 )