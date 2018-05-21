桃機辦有獎徵答活動 邀民眾認識飛安議題

2018年05月21日 19:09 中時 王思慧

「飛航把關 出入平安」是今年桃園國際機場飛安活動的主軸，為了推廣飛安相關知識，建立正確飛安觀念，即日起至6月6日中午12時止，桃園機場舉辦「飛安知識小學堂」有獎徵答及飛安大使票選活動，活動邀請廣受年輕人歡迎的網紅林辰，前進機場拍攝6位飛安大使的影片，以「題目就在影片中」的方式與網友趣味互動，輕鬆活潑、有別以往地呈現嚴肅且不可妥協的飛航安全議題。

影片中不但帶領大家瞭解機場不同的工作領域，包括航警、移民署、航空公司及服務台同仁等，也透過網紅與飛安大使有趣的互動，軟化艱澀和不熟悉的飛安觀念，例如大家知道隨身可以攜帶100ml的液體，卻不知道為什麼是100ml，透過機場各單位精心挑選出飛安大使的詳細說明，一定可以解除不少疑惑。網友回答正確的飛安問題後，也可以在網頁上選出自己最喜歡的飛安大使，給所有第一線在機場為大家服務的人員一個愛的鼓勵。

有獎徵答的問題都很生活化，包括行動電源好重，搭飛機又用不到，是不是可以放在託運行李裡面呢？以及我跟小明常常互相惡作劇，這次出國我要說他的行李裡有炸彈嚇嚇他，請問可以嗎？都是以實際發生在機場的案例，為題目設計的出發點，雖然很簡單，但都是重要的飛安觀念，不但可以加速旅客報到通關的速度，更可避免不必要的麻煩。

一年一度的飛安宣導大會即將於6月13日下午在第二航廈舉行，現場還邀請機場美食主廚烹調多樣桃園機場好滋味，結合實體與網路活動，希望建立正確的飛安觀念，讓所有旅客在桃園機場都能出入平安。

活動網址為：http://www.taoyuanairport-2018aviationsafety.com.tw

(中時 )