輕艇選手「拍打功」枉死 密醫夫妻重判4年半

密醫林愈翔宣稱幹細胞能讓植物人康復，卻用塑膠板拍打植物人大腿導致橫紋肌溶解死亡，士林地院判決有期徒刑ˊ

友善列印
中時

輕艇好手徐子鈞在2014年11月間因車禍變成植物人，徐父、徐母兩人四處請託名醫醫治，無奈碰上密醫林愈翔與妻子陳窈萱，宣稱幹細胞療法能讓愛子恢復健康，索價119萬多，林竟然以塑膠板拍打植物人無法行走的雙腿，導致橫紋肌溶解死亡，士林地院依醫師法判林4年6月、陳女1年2月，可上訴。

密醫林自己經營一間診所，卻礙於之前曾醫死過人，遭法院判刑，改名換姓變成廖醫師，2015年在萬華一間醫院向徐姓父母宣稱，打幹細胞就能讓他們的愛兒康復，4劑要價119萬9000元，但實際上卻是注射不明液體，導致已經變成植物人的徐子均反覆發燒，同年6月入住密醫開的診所。

為了給徐父、徐母希望，林還在說3個月500萬真的不貴，已經慢慢好轉，7月25日林竟然用塑膠板拍打徐子均的大腿，宣稱能增加血液循環，但植物人根本無法承受，全身開始抽蓄，就在入住密醫的醫院後1個月，緊急轉送台大醫院治療，急救2小時後死亡。

林姓密醫辯稱珍所老醫師意外死亡，他僅向家屬介紹幹細胞，並未實際執行醫療業務。但檢警調查幹細胞其實是肌肉鬆弛劑，打針是由林所為。士林地院開庭審理期間，林發覺不妙，才與太太陳女認罪，但只賠償40萬給死者家屬，法官認為並未具悔意，犯後態度不佳，另外不法所得79萬予以沒收，判決林4年6月，而妻子因擔任行政事務，在旁遊說家屬替愛子注射幹細胞，也被判刑1年6月。

(中時 )

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