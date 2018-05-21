大安區防災士陪訓 強化防救災宣導

2018年05月21日 19:18 中時 蕭承訓

大安區公所21日首辦全國防災士培訓課程，並觀摩錦華里防災示範社區，更讓學員實際操作抽水機。(大安區公所提供)

北市大安區公所21日在該區行政中心及錦華里防災示範社區辦理全國首場防災士培訓課程，大安區區長林明寬表示，透過理論講解與實務上操作強化學員防災技能，強化學員應變能力，並在現場展示災害應變機具設備及歷年執行災害防救深耕計畫成果，讓學員能夠瞭解大安區防救災能量及相關設備使用。

林明寬指出，因應都市內複合式災害頻傳，包括水災、風災、火災，及較難預測的地震災害，都是希望能夠擴大民間參與，把防救災力量深入社會每角落，提升民間自救及互救能力，更能培訓北市大安區防災士，讓他們平時協助公部門共同進行防救災宣導等相關工作，災難發生時，更可協助公部門及民間溝通聯繫，建立溝通管道，達成提升防救災效率的目的。

台北市議員阮昭雄也首先投入防災士培訓行列，全程參與所有課程，所有參與的學員都認為提早掌握防災知識，災難來時，能多一份準備，少一份災害。

大安區公所表示，課程安排以生動活潑為主，教育訓練課程包含靜態及動態，並結合觀摩錦華里防災示範社區推動成果，及規畫實務操作課程，使學員能親自操作砂包堆疊、抽水機、發電機及鏈鋸等防災機具，同時也教授CPR、AED及視訊119APP之使用，以提升個人與居家防護之能力。

(中時 )