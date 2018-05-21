韓國瑜稱「高雄又老又窮」 高市府駁：選舉語言非事實

2018年05月21日 19:40 中時 李義

國民黨提名高雄市長參選人韓國瑜一席「高雄又老又窮」說，引發高雄市政府及民進黨市黨部不滿，紛紛發言反駁，高市府說，這是選舉語言並不是事實，並列舉陳菊執政12年招商引資逾千億元。

高雄市政府新聞局長張家興表示，韓國瑜的說法都是選舉語言，並不是事實。

張家興表示，市長陳菊團隊努力推動產業轉型，其中，光電、半導體業者投資高達5千億元，上中下游產業聚落已然成形；華邦電達百億美元的投資落腳高雄後，為因應產業發展用地的需求，市府也正積極爭取高雄科學園區第二園區設置於橋頭新市鎮。

張家興說，陳菊市長12年任內引進民間投資本市公共建設金額高達千億，近3年的招商簽約總額更達522億，更是全國唯一連3年蟬聯財政部招商卓越獎的縣市政府。12年來，高雄已從過去的重工業大城，翻轉為現在的宜居城市，產業轉型的成果也逐漸發酵，市府團隊及市民朋友對高雄的未來是充滿信心。

民進黨高雄市黨部主委黃彥毓也跳出來針對韓國瑜的初選勝出，先展現君子風度道賀之後，反駁「又老又窮」說法，強調高雄市是年輕充滿朝氣的城市，韓國瑜將台北的政治口水帶到高雄來，才會甫獲國民黨提名就批評高雄「又老又窮」，其實，真正老的是國民黨的思維老化，才會窮到只剩下負面攻擊的口水。

黃彥毓還揶揄說，韓國瑜還有半年的時間，可以考察一下高雄滷肉飯跟肉燥飯的差別。並建議韓國瑜公布民調數字，這是對黨員的責任與義務，給支持者交待，展現新氣象，不要仍是站在民主對立面的國民黨一貫作風。

(中時 )