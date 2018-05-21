世界盃資格賽》中華男籃開訓 周俊三：兩戰都有信心贏

備戰世界盃資格賽的中華男籃，21日晚間在台啤球場展開集訓。(黃及人攝)

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中時電子報
(左至右)陳盈駿、劉錚、胡瓏貿、曾文鼎、楊敬敏與周儀翔6名上季效力CBA的台灣球星齊聚。(黃及人攝)

將於6月底參加世界盃男籃資格賽第3階段主場賽程的中華隊，20日晚間在景美台啤球場展開集訓，有了楊敬敏、曾文鼎兩名「老將」允諾加入，中華隊總教練周俊三說：「兩場世界盃比賽都一樣，我都相當有信心贏球！」

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中華隊接下來兩場世界盃預賽都在主場台北和平館舉行，時間在6月29日出戰菲律賓、7月2日遭遇日本，中華隊只要贏下其中1場就可晉級，不過周俊三強調，「國際賽能在台灣辦很不容易，我想這兩戰我們都有機會贏。」

「我知道菲律賓經驗與實力都不錯，日本也有補強，可是畢竟這兩場是在主場作戰，球員免去客場舟車勞頓的辛苦，我們當然更想贏，」周俊三說，「球員也很期待在主場比賽，但我們仍需要地主球迷的關注，屆時到場替我們加油。」

21日首次開訓來了15名球員，目前僅剩戴維斯、簡浩還在美國，要到月底才會報到，蘇翊傑則須處理家中事務，過幾天就可報到，只是周俊三特別在開訓前，把曾文鼎、楊敬敏兩人找進會議室開會，展現強烈需要他們的決心。

「我們只是想先跟兩人溝通，讓他們清楚在這支老中青齊聚的中華隊，必須承擔什麼責任或角色，」周俊三說，「阿敏、小鼎兩人可從場外的生活起居，一路影響到場上打球，畢竟兩人擁有10幾年國家隊經驗，對團隊融合幫助很大。」

中華隊預計6月7日前往南韓移地訓練，且至少打5場熱身賽，周俊三強調，接下來會希望所有集訓球員專心練球，盡量避免回歸母隊出席活動，「我想從去年開始，到現在第3階段開訓，過程如同接力賽，我們會努力完成任務。」

(中時電子報)

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