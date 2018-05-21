成大與漢翔攜手 台灣首次培育人才觸角延伸國際

2018年05月21日 19:56 中時 曹婷婷

航太學術翹楚成大、航太工業龍頭漢翔公司，產學合作外又更進一步共同培育高階研究國際人才，雙方簽署「國際人才培育合作」備忘錄，這是台灣首次將大學及產業共同培育人才的觸角延伸國際。（成大提供）

航太學術翹楚成大、航太工業龍頭漢翔公司，產學合作外又更進一步共同培育高階研究國際人才，雙方簽署「國際人才培育合作」備忘錄，這是台灣首次將大學及產業共同培育人才的觸角延伸國際，成大校長蘇慧貞感謝漢翔公司多年來與成大一起做了許多基礎性研究，「這對吸引優秀人才很具誘因，讓他們知道他們的機會在哪裡！」

成大校長蘇慧貞、漢翔董事長廖榮鑫今天在台中漢翔沙鹿廠區簽署「國際人才培育合作」備忘錄，雙方將共同選拔成大與美國頂尖大學合辦「國際雙碩士／博士學位專班」優秀學生，並與漢翔提供獎助學金補助優秀學生，暑期到漢翔實習也將列入國際雙學位專班課程。

成大與漢翔同時也簽署「漢翔ASTRA飛機量測宇宙射線之研究計畫」、「研發與製造STAR實驗前置軌跡探測器支撐架之研究計畫」等2項產學合作意向書。

成大今年獲教育部選定為全球鏈結（Global Taiwan）全校型國際競爭型學校，國際處積極推動與美國頂尖大學洽談共同開辦工程領域雙學位專班，並首推結合產業共同辦學，積極為國家儲備國際人才。除了授予雙學位，兩邊教授也將共同設計課程與共同指導研究等，招收對象為本地學生以及外國籍學生並重。

成大與漢翔優選的學生會送至美國頂尖大學完成研究所後期的高階訓練，取得兩校學位。取得學位者可以美國大學畢業生的身分申請在美國工作的practical training簽證，歷練國際競爭能力，未來亦可成為漢翔公司跨國高階研究人員，作為驅動跨國產學合作的橋樑。成大、漢翔「國際人才培育」合作，自107年5月簽署日起，預計合作期程3年再續。

蘇慧貞表示，成大是一所完整綜合大學，擁有包括工學院、醫學院、電資學院等在內的9個學院，還領先各大學設立「人工智慧服務暨數據中心」等，成大有各樣的領域可以發展，再加上優秀人才，為成大帶來了無限的可能性，也因此吸引國內外企業與成大產學合作。

漢翔董事長廖榮鑫認為，漢翔與成大產學合作多年，參與成大許多發展高端性技術基礎性研究，提升設計製造專業技術，尤其，成大在國際上擁有高知名度，漢翔希望與成大有更多的鏈結，一起培育國際人才，為漢翔爭取到優秀國際學生及人才，加入台灣的航太產業。

目前擔任美國普渡大學工學院航空太空工程學系系主任的成大機械工程學系傑出校友石怡平博士，21日也在美國與蘇慧貞、廖榮鑫於台灣現場進行視訊交流，肯定成大、漢翔攜手與國際頂尖大學合作的「國際人才培育」計畫案，共同灌注心力打造台灣航太工業人才。

石怡平表示，漢翔將提供獎學金給成大優秀研究生攻讀美國頂尖大學的高階學位，有漢翔獎學金支援，學生將有能力選擇投注於具高影響力的研究主題，學生畢業後將可能成為漢翔優秀員工，「成大與漢翔公司攜手合作，重要且必然。大學理當與產業合作，因為產業是人才主要的歸依，透過產業的生產運轉，才能將學院的想法與新創，由想像轉化為真實。」

成大國際長黃悅民指出，全球人才趨勢是「在全球被培養， 在全球流動與被爭取。」成大不僅吸引全球人才到成大就讀，更重要的是讓這些人才能根留台灣，配合國家創新研發計畫的重點產業如智慧機械與航太工業，本次與漢翔共同培育產學研究人才，只是成大實現此一理念的開端。

成大電漿所、物理系、航太系參與國家太空中心所主導的前瞻混合式探空火箭計畫。「漢翔ASTRA飛機量測宇宙射線之研究計畫」，漢翔將提供飛機協助成大，進行火箭飛行前的宇宙射線量測，飛機將在沒人進行過的高度中進行宇宙射線的量測。

成大、漢翔產學合作密切，2015年12月簽署「成大．漢翔航空工業共同研究中心」協議書。合作領域包括渦輪引擎組件設計提昇性能、數位製造工業4.0，航電系統技術等領域之前瞻專題計畫、漢翔獎學金、實習計畫。2016年9月簽署「AMS-02冷凝器製造產學合作協議書」，漢翔跨足太空領域並在去年12月獲美國太空總署（NASA）頒贈感謝狀，推崇漢翔與成大團隊在太空產業上的貢獻與表現。目前在漢翔工作的成大畢業校友約200多人，主要負責設計、製造等專業技術工作。

(中時 )