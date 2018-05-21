這款兄弟？ 渣男勾引朋友妻上床 鹹濕對話讓人好害羞

2018年05月21日 19:38 中時電子報 呂承哲

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享朋友貼文，指出有一名陳姓男子欺騙自己朋友妻子，說自己的兄弟外遇，之後就勾引朋友妻上床，兩人的鹹濕對話讓因此曝光，讓疑似是該名遭戴綠帽男子的妹妹痛罵，「好一個大哥一直都在！照顧上床…」。

透過手機通訊軟體的對話內容顯示，該名男子不斷以曖昧口吻挑逗朋友的妻子，並說「我好想抱妳睡」、「好想啃一下」，女方則是回應「我喜歡不穿衣服，以後一起住，也要穿嗎？」、「我也想跟你一起睡」，該男甚至還說「看著愛的人去別的地方跟別人一起睡…是我的報應，因為我愛上兄弟的老婆」，還說自己跟正宮做愛1000多次，但未來只會與對方發生性關係。女方懷疑，自己是不是成了小三，「我人生清清白白…第一次偷吃就獻給你了」，該男卻說她是「真愛」，只因為相見恨晚，會永遠愛她。

對此，貼文的網友忍不住痛罵，該男滿嘴仁義道德，騙自己朋友老婆說她老公偷吃，之後拐人家上床，這種垃圾手段也做得出來。她還指女方躺在老公旁邊，還有辦法跟別的男人聊這麼鹹濕的對話！

文章一出，網友留言表示「連自己兄弟的老婆都上了！」、「講那麼好聽不就是為了偷吃，愛啥小」、「其實我覺得女生好可憐 因為看就知道被玩 還放感情…」、「男的渣男玩咖無誤，但女的也很樂在其中」、「一個巴掌拍不響」。

(中時電子報)