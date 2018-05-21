林更新甩十四爺暖男形象！《楚喬傳》當高傲男收服400萬粉絲

2018年05月21日 19:37 中時 林淑娟

林更新、趙麗穎。（中天）

林更新床咚趙麗穎。（中天）

林更新床咚趙麗穎。（中天）

趙麗穎。（中天）

林更新。（中天）

中天娛樂台5月31日起每週一到週五晚間9時播出由趙麗穎、林更新主演的特工古裝大戲《楚喬傳》，林更新在劇中飾演宇文玥，是掌管間諜組織的繼承人，性格沉穩且足智多謀，訓練侍寢婢女楚喬(趙麗穎飾)成為諜者，與趙麗穎有不少曖昧對手戲，更有一場令人臉紅心跳的「激烈床戲」。

林更新劇中與意外闖入房中的趙麗穎大打出手，過程中扯掉趙麗穎上衣，意外讓趙麗穎露出美背，再來一個腳滑把趙麗穎壓制在床上，兩人四目相交、嘴對嘴「床咚」，接著在棉被中激烈翻滾，打到侍衛進房查看，林更新趕緊用棉被蓋住衣衫不整的趙麗穎，貼心又霸氣地大喊：「滾！」這場經典橋段讓粉絲看得直呼過癮，紛紛留言「霸氣得不要不要」、「我也好想被床咚呀」。林更新後來被問到劇中撩妹大招，他也害羞表示就是這場床戲中的「床咚」！

林更新2011年演出穿越劇《步步驚心》後打開知名度，劇中飾演十四爺，大方追求女主角若曦，兩人互動逗趣可愛，溫柔貼心的性格深受觀眾喜愛，在《楚喬傳》中則一改十四爺的暖男形象，飾演冰冷高傲的宇文玥，卻同樣深得粉絲的喜愛，在大陸播出僅1個月，微博粉絲就狂增400萬人！林更新、趙麗穎也是首次合作搭檔，戲裡互動超甜蜜且外型登對，被稱為「星玥CP」，粉絲都相當期待他們能修成正果，可惜前陣子好友趙又廷不小心「出賣」林更新，PO出合照 ，意外曝光林更新和緋聞女友王麗坤的戀情，讓不少粉絲心碎直呼：「九億少女失戀了！」

今年30歲的林更新也透露有結婚的打算，他在《楚喬傳》的專訪中表示：「我覺得未來5、6年，最晚10年（結婚）」。此外，喜歡和粉絲聊天的林更新，也曾在與粉絲的群組中說到：「我結婚會把錢都給老婆，然後跟老婆要錢花！」看的出來林更新的幽默以及對於未來老婆的疼愛！

(中時 )