李淳爬高樓告白邵雨薇冷汗飆 遇緋聞問題向女方求救

演員屈中恆、邵雨薇、李淳、蔡瑞雪和導演賴孟傑出席《九餅、薄荷與夏天》殺青宴。

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邵雨薇、李淳和蔡瑞雪在片中上演校園青春戀曲。

李淳和邵雨薇出席電影《九餅、薄荷與夏天》殺青宴，2人笑言對彼此第一印象都停留在「變態」，因分別在電影《目擊者》和《樓下的房客》飾演殺人魔，邵雨薇自嘲：「2個殺人魔要演青春校園喜劇。」李淳昨回答問題時經常詢問邵雨薇意見，邵雨薇表示是讀本時培養出默契，「因為他語速比較慢，我會主動問他是什麼意思。」她搞笑自稱是李淳的「翻譯官」。

去年李淳在香港拍攝攝動作激烈的警匪片《智齒》，他以為回台終於能演浪漫喜劇，未料依然吃不少苦，經常灰頭土臉，還得站在7層樓高的女兒牆上對邵雨薇告白，李淳自認平時膽子大，但依然非常緊張，拍攝長達4小時只吊一條鋼絲，後方由2個工作人員拉著，他全程面色鐵青、手汗直流，「感覺沒有腿了！一喊Cut手就想往後拉。」

過去有大膽告白經驗？李淳否認：「都在地面上害羞小聲（告白）。」自認完全不浪漫，卻不小心脫口而出「要問她們」，被追問女友人數，他緊張向邵雨薇求救，意外展現2人默契，但聊起有無濃烈的感情戲，李淳四兩撥千斤表示和屈中恆以及另位男性演員有親密接觸。此次有向父親李安請教演技？他表示爸爸忙拍新片：「最近沒空理我。」

知名YouTuber蔡瑞雪首度演出電影，「緊張到睡不著！」還被導演賴孟傑敲頭唸：「至少劇本要背好！」但她初生之犢不畏虎，在片場相當活躍，經常配合角色設定不停撩妹，還追著邵雨薇到廁所講冷笑話，連李淳、屈中恆都不放過，邵雨薇直笑說對方是屁孩。該片預計明年夏天上映。

(中時 )

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