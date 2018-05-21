永和首次參與式預算 5案共100萬元將執行

2018年05月21日 19:56 中時 葉書宏

新北市永和首次社區參與式預算，9個社區方案選出5個方案執行。（葉書宏翻攝）

新北市永和首次社區參與式預算，9個社區方案選出5個方案執行。（葉書宏翻攝）

新北市永和首次社區參與式預算，9個社區方案選出5個方案執行。（葉書宏翻攝）

新北市永和首次社區參與式預算，9個社區方案選出5個方案執行。（葉書宏翻攝）

新北市永和首次社區參與式預算，由市議員連斐璠撥出建議款100萬元，以得和社區作為實踐場域，從去年即開始邀請民眾，透過「自行提案、投票審議、參與執行」的方式，共產生9個社區方案，歷經專家投票、網路票選，最後依得票順序選出5個方案執行。

9組社區方案中，最後由得和里長蔡綉花結合里民所提出的「綠香得和，花現自然」方案，以向國有財產局爭取認養里內空地，提出營造綠香花園的構想，在專家投票、網路票選及現場投票均排名最高，最後以98.75的總積分拔得頭籌；其次分別為永元里結合雙和親子共學團一起提出的「永元里社區牆面彩繪瓶蓋裝置藝術」方案；福和里民林忠瑩提出的採集社區記憶等提案在社區廣設座椅，方便長者走出自己家戶，友善高齡的「方便椅」提案；採集社區記憶的「時光膠捲–得和映照」以及「樹木知多少–永和社區樹木健檢計畫」。

連斐璠表示，參與式預算以得和社區作為首次實驗的場域，共有1117位參與網路投票，200多位居民在5月19日到投票現場仔細聆聽瞭解各方案；獲選的5個方案，接來下也將在得和社區執行，繼續接受大家的檢驗。

整個活動激發了公眾對「參與式預算」精神的認識和公共事務的討論，讓社區居民自己決定稅金該如何運用在公共政策上，打造理想的社區環境，每個案子都反應出社區居民對社區環境的熱情與想像，十分令人感動，未來希望能夠更大規模的推動參與式預算。

(中時 )