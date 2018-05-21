世界盃資格賽》最認真的菜鳥！譚傑龍主動拖地沒抱怨

泰山高中畢業的譚傑龍，將於9月前往加拿大哥倫比亞大學就讀。(黃及人攝)

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中時電子報

還沒滿18歲的譚傑龍，是這次中華男籃世界盃資格賽培訓球員當中最「菜」的，但他認真的態度，絕對不輸任何學長前輩，因為他不僅最早抵達台啤球場綁腳，也自動自發拿起場邊拖把，在中華隊開訓之前，一個人默默拖好地板！

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9月將到加拿大哥倫比亞大學就讀的譚傑龍，除了這種認真且默默付出的態度令人感動，他更於今晚11點就要搭機飛往加拿大處理學校註冊事宜，卻完全不喊累，「我周六就回來了，也只1個人去，因為有些註冊手續沒弄好。」

為何一個人默默在集訓開始之前就在拖地？譚傑龍的回答令人傻眼，卻很誠懇，「因為前次國家隊訓練，我也是最菜的，每次練球之前，都會叫我幫忙先拖，雖然今天沒人要我這樣做，但我還是先幫忙拖一下，舉手之勞而已。」

譚傑龍是中華男籃未來禁區長人的主要培訓重點之一，加上他才18歲，即將前往加拿大的哥倫比亞大學打球兼念書，相信日後必定可以成為中華隊內線主力之一，如今看到他這種積極認真態度，球迷絕對要記住譚傑龍這個名字。

問他在這次參加中華男籃集訓有何感想？譚傑龍的說法相當認命，「就是認真練球，別人要我幹嘛，我就會好好做，身為全隊最菜的我，沒有任何抱怨的理由，更希望能在這次中華隊訓練，讓自己可以學到更多東西！」

(中時電子報)

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