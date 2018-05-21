雲龍吊橋斷 旁邊舊步道搶通可當長程登山臨時通道

2018年05月21日 19:56 中時 沈揮勝

玉管處清理、修復日前斷掉的雲龍吊橋旁之舊步道，提供長程山友替代使用。（玉管處提供）

八通關古道雲龍吊橋日前遭落石砸毀，由《中國時報》記者發現並通報，現已封閉進行整修中，預定7月7日完工重新開放。（沈揮勝攝）

攀登玉山重要路徑、東埔通往觀高必經的八通關古道雲龍吊橋11日遭落石砸斷，近來南二段、馬博橫斷等長程山友不是被迫取消行程，就是多走數十公里遠繞郡大林道。玉管處日前現勘，發現橋旁舊步道路基還在，經修復即日起開放提供長程山友當作替代通道，在鐵鍊輔助下小心通行。

雲龍吊橋位在八通關古道東埔登山口以東約4.3公里處（新的路標里程則約4.5公里）；5月11日近午，該橋橋板與鋼纜遭巨大落石砸斷，《中國時報》記者發現並通報玉管處，副處長林文和在第一時間立即派員進入現場將之封閉、公告暫停開放。

12日再勘受損情況，初步評估橋面、副纜雖遭破壞，但主纜完整幸未受損。由於山區修護工程須完全仰賴人力搬運，且無法使用大型機具輔助，估算工期與天候考量，預定7月7日可修繕完成。

由於吊橋修繕施工期間長達1個多月，考量長程縱走山友本身具有豐富登山經驗與通過險阻地形的專業能力，玉管處巡查人員日前評估、勘查、清理並修復吊橋旁舊步道，開放已申請獲准之長程山友通行，但一般遊客僅准許走道雲龍瀑布旁、需在吊橋前止步。

(中時 )