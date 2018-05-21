梅子夢工廠靈魂人物 廠長張勝正退休、轉換跑道

梅子夢工廠廠長張勝正（中）將退休，原職缺由副廠長張志雄（左）接任，行銷組長陳俊宏（右）升任副廠長。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
張勝正敏銳靈活，美學素養佳，對攝影亦頗專精。（沈揮勝攝）

「忘記回家、長老說話…」信義鄉農會梅子夢工廠以顛覆傳統名稱產品及創意行銷在兩岸市場爆紅。雖稱「原創點子源自團隊腦力激盪」，但廠長張勝正確是最關鍵靈魂人物，他將於近日「暫停腳步、換新視野」。

信義鄉農會總幹事黃志輝證實，張勝正近日退休，轉往蘇州擔任大型企業供應鏈主管。梅子夢工廠新人事六月生效，廠長由副廠長張志雄接任，行銷組長陳俊宏升副廠長。

1963出生於苗栗南庄的張勝正，讀小學時因父親奉調信義鄉公所服務，而與原鄉結緣。其專長是化工，但興趣在攝影，曾錄取美國國家地理雜誌駐台攝影記者，但幾經考慮留在信義陪父母，1986年到農會當倉管。

1991年，張勝正以靈活思維受到黃志輝賞識，接食品加工廠廠長。當時正逢青梅產業高峰期，但市場與利潤卻全掌握在日本及中間商手裡，張勝正洞悉前瞻，提早規畫轉型。

果不其然，1995、1996連兩年鮮梅市場大崩盤。該廠提早因應，開發Q梅可保存加工品，在惡劣市場環境中撐過難關。

921震災後，重建更名「梅子夢工廠」並轉型酒莊，取得台灣第1張酒業證照。張勝正、張志雄、陳俊宏、鄉長史強夫人鄭景馨、已故副廠長辜昭傑與團隊協力經營，在原鄉開創產業奇蹟。連續11年膺選全國特優酒莊，連年榮獲德、比世界烈酒評鑑金牌獎。

張勝正「暫停腳步」對在地是重大損失，但產業觀念總有傳承，鄉親、同事與龍眼林福利協會等合作夥伴日前辦餐會餞行，期待信義鄉產業出路，隨著他的視野更寬廣。（飲酒請勿過量．嚴禁酒駕）

(中時 )

雲龍吊橋斷 旁邊舊步道搶通可當… 環保署明天台中辦座談 7環團拒出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。