梅子夢工廠靈魂人物 廠長張勝正退休、轉換跑道

2018年05月21日 20:02 中時 沈揮勝

張勝正敏銳靈活，美學素養佳，對攝影亦頗專精。（沈揮勝攝）

「忘記回家、長老說話…」信義鄉農會梅子夢工廠以顛覆傳統名稱產品及創意行銷在兩岸市場爆紅。雖稱「原創點子源自團隊腦力激盪」，但廠長張勝正確是最關鍵靈魂人物，他將於近日「暫停腳步、換新視野」。

信義鄉農會總幹事黃志輝證實，張勝正近日退休，轉往蘇州擔任大型企業供應鏈主管。梅子夢工廠新人事六月生效，廠長由副廠長張志雄接任，行銷組長陳俊宏升副廠長。

1963出生於苗栗南庄的張勝正，讀小學時因父親奉調信義鄉公所服務，而與原鄉結緣。其專長是化工，但興趣在攝影，曾錄取美國國家地理雜誌駐台攝影記者，但幾經考慮留在信義陪父母，1986年到農會當倉管。

1991年，張勝正以靈活思維受到黃志輝賞識，接食品加工廠廠長。當時正逢青梅產業高峰期，但市場與利潤卻全掌握在日本及中間商手裡，張勝正洞悉前瞻，提早規畫轉型。

果不其然，1995、1996連兩年鮮梅市場大崩盤。該廠提早因應，開發Q梅可保存加工品，在惡劣市場環境中撐過難關。

921震災後，重建更名「梅子夢工廠」並轉型酒莊，取得台灣第1張酒業證照。張勝正、張志雄、陳俊宏、鄉長史強夫人鄭景馨、已故副廠長辜昭傑與團隊協力經營，在原鄉開創產業奇蹟。連續11年膺選全國特優酒莊，連年榮獲德、比世界烈酒評鑑金牌獎。

張勝正「暫停腳步」對在地是重大損失，但產業觀念總有傳承，鄉親、同事與龍眼林福利協會等合作夥伴日前辦餐會餞行，期待信義鄉產業出路，隨著他的視野更寬廣。（飲酒請勿過量．嚴禁酒駕）

(中時 )