撞死狗冷血不理 法院認證貨車司機「肇事逃逸」

2018年05月21日 19:59 中時 陳俊雄

張姓貨車司機在2017年11月間在新北市新莊區中港三街撞死1隻白色土狗，認為警方依肇事逃逸裁罰3000元並吊扣駕照結果不滿並提起行政訴訟，但承審法官勘驗現場監視錄影畫面發現，張男肇事對狗兒絲毫不理，並在搬妥貨物後駕車駛離現場，認定警方裁罰有理駁回張男之訴。

張姓男子在2017年11月23日上午7許開車由新北市新莊區中港三街9巷往中港一街行駛時，意外在中港三街9巷1弄口撞死了一隻白色土狗，飼主報案後，警方依肇事逃逸裁處罰鍰3000元，吊扣駕駛執照1個月，張男認為裁罰過重提出行政訴訟希望撤銷罰單。

張男表示，他識字不多，當天撞到狗後，他看到狗兒身上沒有狗鏈、狗牌，也沒有晶片，就將狗抬到路旁不知如何處理，由於當時他有要事即行離開，也不知撞到狗要打119或報案，也不懂撞到動物也要去找警察前來處理，且他已達成和解，並負擔狗狗的6000元火化費用，且家有八旬老父、自己又是依賴打零工度日的低收入戶，又是中度肢體障礙者，希望法官大人給他機會「高抬貴手」。

法院勘驗現場的監視錄影畫面，發現張姓男子當時並沒有四處張望尋找飼主之舉，反而是待貨物搬妥旋即駕車駛離現場，不但沒有對犬隻施以任何救護、抑或請求附近店家代為通知飼主報警等措施，肇事逃逸事實明顯，並駁回張男之訴。

(中時 )