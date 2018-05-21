被爆買豪宅9月完婚！小豬忍不住爆粗口「莫名其妙」

小豬今出席活動並親手試作甜點。（蘇蔓攝）

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小豬今出席活動並親手試作甜點。（蘇蔓攝）

羅志祥（小豬）21日出席甜點記者會，對日前被爆砸2.7億元買豪宅當新婚房，且將於9月周揚青生日結婚，小豬表示房子很早前就買了，不知為何消息走漏，「但結婚真的沒這麼快，有好消息會親口告訴大家」，透露爆料新聞曝光當天，他一早起床看到，第一反應忍不住爆粗口，覺得莫名其妙！

羅志祥笑說：「連我自己都不知道（結婚）這事，想說怎麼什麼事都幫我安排好了，滿可愛的！有什麼我會自己說，自己的事親口說才負責任。」他今年受邀參加7檔大陸節目，為了12月發片推了不少，目前手上只有3檔節目的他，透露錄節目最困難是親子互動的真人秀節目，「耐性成長不少，比較不暴躁、不急」。

追問頗有為人父風範的他，將來打算生幾個？他笑回「本來設定25歲（結婚生子），但總有變卦，沒想過生幾個，幾歲生也很難說，渴望有小孩，真的隨緣」，透露以前想生男孩，但近年錄節目時發現女孩比較聽話且可愛，覺得生女兒也不錯。

小豬私下很會做蛋糕，近日友人邀合作，請他擔任店裡的創意總監，至於入股投資多少？小豬表示商業機密不方便透露。他和周揚青交往邁入第7年，小豬大方分享維持愛情甜而不膩秘訣，「要讓煙火繼續燦爛，要保持新鮮感，一直去點燃它，持續給驚喜」。

(中時 )

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