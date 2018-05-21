Bye了未婚妻 朴有天7月來台會粉絲

2018年05月21日 19:55 時報周刊 張毓琪

朴有天在2016年捲入性侵疑雲，法院雖還他清白，但演藝事業卻已重挫，他商場失利，情場也不得意，原訂去年9月與南洋乳業千金黃荷娜的婚事一延再延，日前女方透過IG宣告2人婚事告吹，已經分手。

衰事纏身的朴有天未放棄演藝工作，先於韓國舉辦見面會，維持曝光度，7月又將來台與粉絲「 再會」。本次見面會暨迷你演唱會主題定為「再會」，是再次與粉絲們聚首、再度會面。

朴有天表示多年沒見到台灣粉絲，既期待又緊張，像是與老朋友見面般，想跟粉絲們好好分享這些年的他，也想跟粉絲們創造一個難忘的回憶。而粉絲在看到活動消息時也直呼想哭並表示「等了這麼久，終於等到朴有天再度來台灣！」

本次活動內容企劃見面會與迷你演唱會兩種形式，除了將與粉絲有大量互動之外，也將演唱多首歌曲，一次滿足粉絲們的所有心願，也感謝粉絲們長久以來對朴有天的支持！

《2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT 『再會』》將於7月21日（六）晚上6點半在台北科技大學中正廳舉辦，門票則在6月2日中午12:00 於ibon售票系統全面開賣，票價分別為4800元、3800元、2800元以及身心障礙優惠票2400元。

(時報周刊)