Bye了未婚妻 朴有天7月來台會粉絲

朴有天睽違6年後，將再次來台與粉絲見面。多大整合行銷提供

友善列印
時報周刊

朴有天在2016年捲入性侵疑雲，法院雖還他清白，但演藝事業卻已重挫，他商場失利，情場也不得意，原訂去年9月與南洋乳業千金黃荷娜的婚事一延再延，日前女方透過IG宣告2人婚事告吹，已經分手。

衰事纏身的朴有天未放棄演藝工作，先於韓國舉辦見面會，維持曝光度，7月又將來台與粉絲「 再會」。本次見面會暨迷你演唱會主題定為「再會」，是再次與粉絲們聚首、再度會面。

朴有天表示多年沒見到台灣粉絲，既期待又緊張，像是與老朋友見面般，想跟粉絲們好好分享這些年的他，也想跟粉絲們創造一個難忘的回憶。而粉絲在看到活動消息時也直呼想哭並表示「等了這麼久，終於等到朴有天再度來台灣！」

本次活動內容企劃見面會與迷你演唱會兩種形式，除了將與粉絲有大量互動之外，也將演唱多首歌曲，一次滿足粉絲們的所有心願，也感謝粉絲們長久以來對朴有天的支持！

《2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT 『再會』》將於7月21日（六）晚上6點半在台北科技大學中正廳舉辦，門票則在6月2日中午12:00 於ibon售票系統全面開賣，票價分別為4800元、3800元、2800元以及身心障礙優惠票2400元。

(時報周刊)

被爆買豪宅9月完婚！小豬忍不住… E奶傲人身材有原因！李優坦言全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。