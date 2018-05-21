E奶傲人身材有原因！李優坦言全因多了一條「線」

2018年05月21日 19:55 中時 尤嬿妮

李優今亮麗出席記者會。（蘇蔓攝）

歌壇新人李優21日舉辦「ARTITUDE寫真相冊」記者會，她在書裡大尺度穿三點式比基尼，擁有E奶傲人上圍的她真材實料上陣拍攝，從小胸圍豐滿的她，透露曾問過醫生為何自己胸部比別人大，「醫生說我的胸部比一般人多一條乳線」，就算之前瘦到39公斤，她胸部也沒變小，且不須特別保養，令人稱羨。

她在寫真相冊裡首露肚臍，笑說全身最滿意的部位就是肚臍，「我的肚臍沒特別凹、也沒特別形狀，很好清潔，但我最大尺度就是比基尼了」；她拍寫真尺度沒事前跟父母報備，「爸媽還沒看過（寫真書），但我想他們應該會尊重我的工作」。

李優出道前已是網紅，面對網友負面批評，她坦言也會忍不住落淚；平時愛看文學類書籍的她，記者會上引用莊子經典話「相濡以沫，不如相忘於江湖」，還做了一幅畫，她表示「是兩條魚被沖到岸邊，互相用口沫來滋潤對方，如果回到江湖，也不會忘記曾經有一個人對你這麼好」，問此話是否令她想起與前男友廷廷相處？李優表示創作歸創作，其餘不願多談。

她過去與MP魔幻力量團員廷廷交往時，曾被網友指她似乎未與前任男友斷乾淨，暗指她劈腿，對此，李優昨斬釘截鐵說「沒有」！認為傳言聽聽就好，毋須理會太多，「每個人有自己的想法，我都尊重」；李優「ARTITUDE寫真相冊」於25日發行。

(中時 )