環保署明天台中辦座談 7環團拒出席

環保署明天在台中辦座談會，台灣健康空氣行動聯盟等環團拒絕參加。（資料照／廖德修攝）

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環保署原訂明（22）日在台中舉辦「106年本署與中區環保團體座談會關注議題一後續辦理情形說明會議」，由於大部分環團認為會議主席層級太低，上次會議決議事項進度緩慢、會議地點選擇錯誤、誠意不足等因素，包括台灣健康空氣行動聯盟、主婦聯盟台中分會等7個團體拒絕出席，以示抗議及抵制。

環團並發表聲明質疑，議題之一為台中電廠煤灰傾倒彰化彰濱的填埋問題，應該是在彰化召開會議，聆聽在地聲音，豈有在台中討論彰化在地問題的道理？因此先前已抵制拒絕出席4月30日在台中舉辦的中火煤灰說明會議，當時出席的團體代表亦已向環保署反應，但環保署仍置之不理，依然便宜行事。

而且開會通知單的10個受邀環保團體中，有2個台南環團與1個北部環團，這樣一個後續辦理情 形說明會議，應是環保署去跟環團溝通，而不是叫環團來和自己溝通，讓人千里迢迢參與沒有預備好的說明會實屬荒唐。

還有上次環保署長李應元都能為了到台南頒獎而從立法院審查《空汙法》的會議落跑，不知這次有何更重要的大事無法親自到中部跟環保溝通？而李應元就任二年來，迄今僅有1次親到中部跟環團NGO當面溝通，且是上任1年半之後，環團懷疑李應元是否怕跟中部環團碰面？

此外，去年行政院長林全的14+N空氣汙染防制策略及後續會議，曾說要在高雄、台中輪流舉辦 ，但去年7月在高雄辦過一次進度說明會後，從來沒到過中部說明後續進度。環團推測是否因林全下台人去政息？那麼政策延續性在哪裡？！

也因此，拒絕出席的7個團體共同發表聲明，以示抗議及不滿，對環保署明顯誠意不足的會議予以公開抵制。並且提出以下訴求：1.請由署長層級親自出席主持，以表示誠意。2.延期1至2周舉辦，並改至106年環保署與中區環保團體座談會的地點（彰化）召開。3.請更新上次會議決議事項之執行情況，並提出具體進度。

拒絕出席並共同發表聲明的7個環團是：台灣健康空氣行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、臺灣生態學會、看守台灣協會、台灣水資源保育聯盟、彰化縣公害防治協會、彰化縣醫療界聯盟。

(中時 )

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