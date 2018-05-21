政院「地方創生會報」：2019為地方創生元年

2018年05月21日 20:17 中時 張理國

行政院今天召開第一次「地方創生會報」，行政院長賴清德在臉書貼文表示，台灣長期以來建設重北輕南，再加上人口往都市集中，因應未來嚴峻的人口與國家競爭力問題，地方創生的啟動，刻不容緩。行政院也將2019年訂定為地方創生元年，未來，政府將透過擬定符合地方創生精神的策略與行動方案，達成「均衡台灣」的目標。

賴揆表示，地方創生的目的在協助地方發揮特色，吸引產業進駐及人口回流，繁榮地方，進而促進城鄉及區域均衡適性發展。因此，地方創生應要超越社區總體營造、文化創意、甚至農村再生的層次，用經濟產業發展的思維結合地方的DNA與科技導入，跨域整合，結合學校和志工的力量，帶動人口的成長及生活環境的優化，形塑幸福城鄉的均衡發展面貌。地方創生是一項需要全民參與的跨領域整合工作，由下而上從社區的需求與民眾需要，型塑全民共識，再成為一種全民運動，成功的關鍵在於產官學研社各界的全面參與。

賴揆並說，行政院將地方創生的政策執行，提升到院級會報，不只要彰顯政府對於均衡台灣，縫合城鄉差距的重視，更重要的是我們希望，透過公私資源的整合，建構中央與地方的協調平台，讓相關的預算與資源分配可以合理化，發揮最大的效益。

在首次舉行的「地方創生會報」中，行政院也將2019年訂定為地方創生元年，未來，政府將透過擬定符合地方創生精神的策略與行動方案，據此逐步推動，以緩和我國總人口減少及高齡少子化趨勢，達成2030年總生育率達1.4，總人口數不低於2000萬人的願景，並透過地方創生的執行，來促進島內移民及都市減壓，達成「均衡台灣」的目標。

(中時 )