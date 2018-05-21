17位餐飲界重量級人物開講的論壇！早鳥票正式開賣

2018年05月21日 20:17 中時 何書青

餐飲業所面臨的挑戰多，人才缺乏、成本上揚、食安問題頻傳，了解全球飲食生態系的改變趨勢、變通自處是餐飲業的重要課題。EZTABLE與深度經營餐飲活動的 FOODLAND合作，將於7月3日在六福皇宮永樂殿舉辦1場業界首開先例的講座「2018 台灣餐飲創新高峰會」，集結業界頂尖企業、專家，以演說與論壇的方式交流專業知識。早鳥門票今日起正式販售，31日前，原價4000元的入場票，可享早鳥票優惠3500元。

「2018 台灣餐飲創新高峰會」講師陣容堅強，名廚江振誠、王品集團董事長陳正輝等 17 位重量級講師都將出席分享，共有「餐飲業規模化與經營的挑戰」、「 全球飲食產業科技趨勢」、「餐飲業的社會責任」、「飲食工藝與創新」4大主題。

「餐飲業規模化與經營的挑戰」由王品集團董事長兼共同創辦人陳正輝為主講，他是成功帶領團隊於兩岸成功創立超過20個餐飲品牌的王品集團董事長兼共同創辦人，此次將探討連鎖餐飲如何擴張與持續成長，分享尋找市場定位、流程標準化、人才管理甚至是進軍海外等不同階段面臨的挑戰與解決之道。

同時，也邀請杰立餐飲股份有限公司執行長楊哲瑋，作為年輕世代的餐飲經營者的代表，他從1人創業到 300 人規模企業，打造網路人氣第一的燒肉丼飯「開丼」品牌，將以「新世代經營者的觀察：餐廳品牌的現況與未來走向」串聯此主題，透過跨世代的對談，分析餐飲現況與未來。

「全球飲食產業科技趨勢」則邀請中國食物科技領域加速器與創業投資機構 Bits x Bites、中國最大線上農夫市集一米市集創辦人何瑞怡女士擔任主講人，將講述在國際與中國市場裡，以科技改變餐飲產業自生產、製造、配送、消費等階段的案例，分享中國食物行為的系統性挑戰、食物科技如何針對性地解決食物系統的各類挑戰、全球前瞻性的食物科技應用案例、Bits x Bites 及一米市集市集如何利用食物科技推動未來好食物運動。

此主題也邀請引領家樂福、IKEA等全球零售客戶導入智能化營運管理的研華科技智能服務事業群協理蘇鴻昇、台灣第一線上餐廳訂位平台EZTABLE創下超過百億餐飲產值的台灣區總經理蕭至瑋、資廚管理顧問股份有限公司共同創辦人程開佑，和遠傳電信負責服務、零售與餐飲產業市場研究的企業產品服務管理處經理吳駿賢，4位與談人將分享如何運用不同的科技工具如POS、IoT、網路平台等，提高服務品質並與觸及更多新世代的消費者。

消費者最關切的莫過於食品安全議題，「餐飲業的社會責任」由在食品加工保存、食品科學與營養等主持多項研究及教育推廣計畫的經驗，聯合國世界銀行特任食安計畫執行人羅揚銘擔任主講人，探討國際關注的飲食潮流及如何帶來社會正向的改變。

此外，此主題也規劃其他共同負起社會責任的代表為與談人，包含六福旅遊集團北區旅館物業總經理周復華、凱馨實業總經理鄧學凱，以及在食品衛生安全中扮演重要角色的金百利克拉克股份有限公司台灣暨香港總經理許秀慧，分享食品衛生中常見的危害、如何建立正確衛生觀念等，打造讓消費者安全的用餐環境。

獲亞洲 50 大最佳餐廳獎項終身成就獎的主廚江振誠也將分享如何將生活及工作中得到的啟示、靈感、與視角，演繹為一道料理，甚至疏理出一間成功的餐廳；而2012 贏得 Championnat de France du dessert 馬卡龍冠軍，台中人氣甜點名店 CJSJ 創辦人Chuang Ju & Soriano Joaquin、分別曾任職於東京及巴黎米其林餐廳的Hero Restaurant主廚蕭淳元和林凱維，及亞洲第1間汲飲雞尾酒酒吧 Draft Land 創辦人鄒斯傑，這5位與談人也都將分別從料理、甜點、調酒的角度出發，暢談如何在飲領域中發揮創新的精神，並傳承台灣文化特色。

活動日期：2018年7月3日（二）上午9點至下午4點45分

活動地點：台北威斯汀六福皇宮 永樂殿

購票連結：https://goo.gl/pGUesx

(中時 )