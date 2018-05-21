音樂治療有助提升身心患者的社交與認知功能

2018年05月21日 20:18 中時 葉書宏

雙和醫院在1樓大廳舉辦「島嶼之音心靈饗宴」音樂會，邀請日本沖繩縣石垣島人世持桜現場彈唱三線琴音樂。（葉書宏翻攝）

今年適逢雙和醫院10周年院慶，雙和醫院在1樓大廳舉辦「島嶼之音心靈饗宴」音樂會，邀請日本沖繩縣石垣島人世持桜現場彈唱三線琴音樂，讓來院民眾舒緩身心的疲憊與壓力。

曾在家鄉石垣島從事醫療照護工作的世持桜表示，在醫院一邊工作一邊演唱時，感覺到音樂其實是人們最好的特效藥，每個人聽到音樂時，臉上表情是幸福且充滿能量的，希望能把這樣好的能量持續推廣下去。

雙和醫院精神科職能治療師張恩加表示，以世持桜小姐過去在沖繩進行醫療照護時，同時採用彈唱三線琴的音樂為例，即謂一種廣義的音樂治療法。音樂治療是治療師利用音樂的各種特性，主要針對身、心方面，對生理疾病或心理疾病的患者進行治療。藉著音樂多元豐富的面貌，與治療對象在治療關係中互動，以達成個案治療目標為目的。張恩加說，不同個案會因其音樂經驗的差異，而影響其治療過程的選擇。因此音樂治療師在治療前會先瞭解個案過去喜歡的音樂種類，再針對個案的治療目標來設計相對應的治療方式。

張恩加提到，他曾接觸一名思覺失調症個案小美（化名，以下為保護個案皆已去除個人隱私資訊），常在各種場合當中表現出不適切的情緒表現，並且拒絕與他人表達自己真實的想法。家人為此苦惱，因而帶至雙和醫院精神（身心）科就診。經評估後，職能治療師轉介小美參與音樂治療團體，與雙和醫院客座音樂治療師邱雯琪共同進行介入。在三個月的音樂治療團體中，小美漸漸與其他成員建立起良性的互動關係。在某次團體中，小美被一首與兒時經驗有關的歌曲觸碰到內心，之後便開始產生信任感，主動與其他人分享。

音樂治療適用族群涵蓋非常廣泛，從新生兒到銀髮族，在不同生命階段的各種身心疾病患者都可受惠於音樂治療。邱雯琪指出，所謂音樂治療不單只是聽聽音樂而已，而是需要經由受訓過的專業人員來執行，才能發揮出音樂的治療效益。透過音樂的媒介建立治療關係。一旦音樂治療師與個案建立良好的醫病關係，再藉其引導個案的情緒、穩定其精神狀態，可達到縮短治療時間，進而改善他們的語言溝通、表達能力、肢體功能復健、認知感官經驗學習、情緒表達能力、社會互動行為學習等問題。

(中時 )