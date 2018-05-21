分享買房被酸當投資客 潔哥嗆酸民意外洩底

分享買房被酸當投資客 潔哥嗆酸民意外洩底（圖/翻攝潔哥/李秉潔 臉書）

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中時電子報

網紅潔哥身材姣好、作風直率敢言累積不少粉絲，不過人紅是非多，日前她在臉書公布自己買了新房，卻遭到酸民留言是「投資客嘴臉」，氣得她直接截圖不馬賽克做出回應，結果也意外曝光即將成為人妻的好消息。

日前潔哥在臉書公布自己擁有3間房，被網友酸說「買房投資又愛炫耀，典型投資客嘴臉」，讓她爆怒直接截圖並且回應：「啥？我自住啊，要不要搞清楚再來酸，笑死。」同時也在臉書發文透露她買3間房子的緣由。潔哥表示，因為家境不好，對於租房有很多不好的回憶，才會想要有自己的房子，她至今買下三間房。

買下的第一間房是30年的老公寓，給爸媽養老居住，目前這間也仍在付貸款。第二間房則是與交往17年的男友「岳妹」一起購入，當初也是把存款全梭下去，現在還在付貸款，可是之後會租朋友所以可以租金抵房貸。現在計畫買第3間全是因為「我可能要結婚了」，考慮到未來如果要帶著小孩搬家也煩，所以買大一點的坪數。潔哥說，雖然每個月壓力很大，但我還是很想要有自己的小家，「跟岳妹也有共識所以捏著懶趴還是買了，存款也是梭哈下去。」

潔哥在PO文中反擊酸民留言，強調每間房子都是自住，她也表示因為知道自己的能力，「我去桃園買啊！台北縣市買不起。」她自誇「可能我腦袋裡的東西比您多所以覺得我在炫耀吧，麻煩您要酸人之前可以先查查，不然被我打臉剛好而已」。

粉絲們一看到潔哥打出「結婚」2字，紛紛獻上祝福，「喔喔喔喔！！！終於要結婚了，恭喜~~~」潔哥也看似開心地回覆「還在規劃，感覺好麻煩啊啊啊啊！」

(中時電子報)

遭到酸民留言是「投資客嘴臉」，氣得她直接截圖不馬賽克做出回應，結果也意外曝光即將成為人妻的好消息。（圖/翻攝潔哥/李秉潔 臉書）
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