賣零食兼按摩 陸計程車搶商機掃碼就完成

2018年05月21日 20:31 旺報 李鋅銅

深圳市黃姓女子日前在上班路上搭到一輛車身貼有「袋鼠」標識的計程車，上車後看到前座椅背上掛著一格格的塑膠袋，袋裡是分類後的汽水、薯片、豬肉乾等十多種零食飲料。她先是驚訝，然後就用手機掃了零食上的條碼付了25元（人民幣，下同），利用搭車的時間也解決了早餐問題。漸多的大陸計程車除了交通工具，已成為移動的小商店，更多人在此看到了龐大商機。

計程車上掃碼就能直接購買零食飲料、享受按摩服務……這些新裝備正在大陸漸多城市的計程車上出現。gogo+車吧平台負責人陳燕軍表示，公司推出此項目是為了給計程車司機增加收入並提升服務品質；商品的進貨價與售價的差都歸司機，約有20%-30%的利潤。

對於還沒來得及吃早飯的深圳市黃姓市民來說，只要掃描袋子上的條碼，就進入了「gogo+」的介面，她選擇了一袋堅果集合、一根母親牌牛肉棒和一瓶雀巢咖啡後，用微信付款25元，早餐就在車上解決了。「很方便，雖然品類不算多，但在車上購物和用餐很適合大城市的快節奏生活。」她表示，如果可以在路上解決早餐，是很好的選擇。

除了「車載便利店」，成都市也出現「按摩計程車」。小郝上了一輛有按摩的計程車，突然感覺到車座「動了一下」，然後按摩了幾秒就停了。司機指了一下小郝面前的廣告，上面寫著「微信掃碼就可以享受出行按摩」，「喚醒身體」5分鐘3元；「通行氣血」12分鐘5元；「舒張筋骨」20分鐘8元。微信掃碼後，小郝選擇了「舒張筋骨」按摩，線上支付8元， 在搭車的時間也享受了按摩，一舉兩得。

「按摩椅剛裝一星期，每天掃碼的人不少，今天已經是第7個人了，乘客覺得新鮮、不貴。」「按摩計程車」司機表示，二維碼已經跟車輛綁定，乘客每次掃碼支付後，25%的金額歸司機，25%歸計程車公司，50%歸服務提供方。一星期有十幾二十元收入。

在陳燕軍看來，每一輛計程車或專車都可以被改造成移動精品店。自2016年10月至今，越來越多的司機從中受益，單車最高月銷售額從6000元提升至15000元再升至29000元；2017年10月，更有司機首次突破10萬元的年銷售額。目前，成交記錄最多的司機已經成交4427單，年收入十多萬元。

(旺報 )