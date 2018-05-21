「薑黃」光驅動療法 盼成為新抗癌標靶治療

2018年05月21日 20:23 中時 張伊珊

中正大學生物醫學科系副教授李政怡，利用薑黃對光有反應特性，研究出薑黃光驅動療法，已取得發明專利。（張伊珊攝）

中正大學生物醫學科系副教授李政怡，多年前對薑黃功效產生好奇心，於是投身研究。利用薑黃對光有反應性，製作出有機奈米粒子，包覆薑黃後受光，產生自由基攻擊與消除癌細胞，同時不傷及正常細胞。這項研究成果，在今年1月取得發明專利，隔月獲登「奈米醫藥國際期刊」，期望未來能進一步做臨床試驗，成為新抗癌標靶治療。

李政怡認為癌友接受化學治療，多少會造成體能及免疫力降低、肝腎慢性疾病等副作用，尤其她曾經歷好幾位朋友，因罹癌後做化療，雖腫瘤細胞有明顯縮小，但在殺死癌細胞前，他們的身體早已無法負荷，相繼離世，讓她很「不忍心」，期透過日新月異的生醫技術，有效改善藥物安全性及治療成效。

根據文獻指出，薑黃對光有反應。李政怡運用此一特性，在實驗室內，先讓薑黃照射420奈米的LED藍光，約30分鐘，即能產生自由基攻擊癌細胞。但礙於自由基，也會傷害正常細胞，故她再製作出幾丁聚醣的有機奈米粒子，把薑黃包覆起來，因奈米粒子可辨識癌細胞，碰到癌細胞後，會產生標靶效果，同時攜帶薑黃集中至癌細胞，如此一來，能確保自由基不傷及正常細胞。

李政怡甚至透露，經實驗證明，透過薑黃光驅動療法，可降低原來化療藥物劑量的4分之1。加上薑黃只在光照時才會產生自由基，不必擔心人體吸收過多，造成肝腎毒性等問題，且幾丁聚醣是種醣類，目前廣泛運用在食品製作上，可被人體分解相當安全。

(中時 )