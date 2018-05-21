2018最夯網紅排行！網酸前三名「台灣小孩未來堪憂」

2018最夯網紅排行前三名！放火、小玉和尊（圖／翻攝自臉書）

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中時電子報
2018最夯網紅排行！網酸前三名「台灣小孩未來堪憂」(翻攝自Dcard)

現代人漸漸從臉書社群網站，轉戰到YouTube上發展，天天都有影片發佈，種類也越來越多元，YouTuber儼然成為新世代的偶像、娛樂消遣的來源。而網路平台《OpView社群口碑資料庫》日前公布「Youtube網紅影響力Top10」，由小玉、放火、尊拿到前三名，卻讓網友大呼「台灣小孩未來堪憂啊！」

一名網友在《Dcard》PO文，感嘆「前三名影響力大的網紅，在得知是這三位的時候，令人蠻震驚的！」例如「小玉」就曾拍過棺材、電子菸、春藥開箱影片，以及最受爭議的「用100萬台幣泡澡的感覺」；「放火」則是挑戰過吃完500顆草莓、10萬元洋芋片，實測能承受1500kg的鞋子可否用車子壓腳；「人生肥宅x尊」則是實驗過把16公尺的鋁箔紙敲成一顆球、用30份知育菓子做成巨無霸漢堡等。

對於這三名YouTuber所做的影片類型，原PO認為他們會走紅並不意外，「現在多數的國小國中生會變成這副德性，未來的國家棟樑們的父母，請多多關注你們的孩子所接觸的資訊吧！」

對此，網友也議論紛紛，「就算惡評如潮，只要點閱率高、觀看數多（觸及到的群眾夠多），廣告商還是愛投放廣告，收益還是爽賺呢」、「看那些影片或許可以用來紓壓，但是如果當成生活的重心甚至榜樣，這真的很可怕」。

但也有粉絲出來平反，認為應該先看過他們的影片，不要一味的酸他們，「我覺得前三的影片就把他當成娛樂性質，無聊時偶爾笑笑也不錯」、「我是因為尊才接觸到小玉，一開始覺得小玉影片很無聊也搞不懂到底在幹麻XD但是後來突然覺得看小玉影片滿紓壓的！」

YouTube網紅影響力Top 10：

1. 小玉／實驗開箱／熱度954298.6

2. 放火 Louis／生活搞笑／熱度874356.3

3. 人生肥宅x尊／實驗開箱／熱度854748.6

4. 黃阿瑪的後宮生活／寵物影片／熱度695482.5

5. 眾量級 CROWD／情侶搞笑／熱度581814

6. 蔡阿嘎／搞笑影片／熱度567327.9

7. 聖結石／生活輕鬆／熱度559502.8

8. 安啾咪／手作開箱／熱度517028.8

9. 千千進食中／美食分享／熱度504166.1

10. 蔡阿嘎Life／生活花絮／熱度499762.4

(中時電子報)

文章來源：Dcard

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