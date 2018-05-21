內政部：身分證換發計畫 預定明年上半年報行政院

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內政部表示，現行國民身分證逾10年未換發，為強化國民身分證防偽技術、增強身分識別，及配合數位化政府，改造政府行政流程，提升效率，達到簡政便民等願景，目前已規畫研議換發新一代國民身分證，預定於明年上半年將換證規畫草案陳報行政院。

現行第六代國民身分證已經超過十年沒換，第七代晶片身分證又因結合健保卡爭議，延後定案時程，內政部目前規劃結合自然人憑證及身分證「二合一」，並隱藏父母、性別等欄位，存入晶片，但現行12個欄位，究竟併入晶片後要保留幾個欄位，目前尚未定案。

內政部戶政司長張琬宜日前表示，戶政司原提晶片身分證顯性欄位有「身分證字號」、「性別」、「姓名」、「出生日期」、「照片」等五欄，但最後定案版本仍在公開徵詢意見。

由於全面換發身分證遲未定案，外界傳聞不斷，包括身分證將取消「配偶欄」、「性別」、「父母姓名」，及照片可能變黑白等等，內政部表示，實屬誤解。內政部將持續蒐集各界意見，並考量國人使用習慣、機關查驗便利性、資訊安全、資訊自主、個資揭露較小等原則，持續審慎研議國民身分證事宜。

內政部近期舉辦「身分證明文件再設計」徵選活動，知情人士表示，內政部不排除依徵選結果，進一步敲定第七代身分證外觀形式，再將草案送到行政院。

內政部指出，「身分證明文件再設計」投稿作品充滿各式創意，有透明卡及直式設計，顛覆傳統，也有民眾利用餐巾紙直接創作，還有手工縫製作品。圖案設計有台灣地圖化身座頭鯨、原住民及客家圖騰、早期傳統窗花，也有以台灣雲豹、黑熊、石虎、藍鵲、蝴蝶、綠蠵龜、櫻花鉤吻鮭等動物，梅花、蘭花等植物，玉山、海洋等自然風景，101、85大樓等建築物，甚至連珍珠奶茶等台灣特色小吃都成為設計元素，還有破繭而出、齊心攜手守護、藍綠大融合等意象設計，充滿無限創意。

內政部目前上網公告的規劃內容，包括兼顧強化卡片防偽功能及網路身分識別為目標，規劃現行紙本國民身分證卡體汰換為塑膠卡，並僅整合自然人憑證，由民眾自主選擇是否開通自然人憑證功能，以單純化國民身分證功能。

內政部說，國民身分證換證規畫草案、版面設計、欄位項目等議題，已透過辦理研討會、工作坊及版面設計等民眾參與活動，廣泛蒐集各方意見，以周延國民身分證換證規畫，完善換證作業各項配套準備措施。

內政部強調，因換證各項事宜須考量國人使用習慣、機關查驗便利性、資訊安全、資訊自主、個資揭露較小等原則，亦涉及修法之討論，前置作業工程浩大，預定於明年上半年陳報行政院，實際換證作業須等計畫核定後才能據以辦理。外傳明年上半年有機會辦理換證，實屬誤解。

(中時 )

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