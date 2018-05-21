民進黨台中市黨部黨職改選 27日開跑

友善列印
中時

民進黨台中市黨部將於27日舉辦第五屆主任委員、市黨員代表黨職改選，並於上午8：00至下午4：00在台中市設立五所投票處舉行投票。讓民進黨贏得年底選選戰，讓台中再次黨政同步。

台中市黨部執行長翁誌偉表示，5月27日的黨職改選為市黨部最為重要的黨務工作之一；此次參選登記的主任委員 1位、全國黨代表42位以及市黨代表112＋1位(原住民) ，應選出主委1名、全國黨代表33位以及市黨代表75+1(原住民) ，都由黨員直選選出。

翁誌偉說，此次黨職改選，由中央黨部在3月21日舉行中常會便敲定全國代表選舉時程；市黨部也依據中央黨部的組織規程在4月9日於市黨部臉書、官方網站公告黨職改選等相關訂定，包括黨職種類、應選名額、候選人及選舉人資格、領表期間及地點、登記期間及地點、應具備之表件及份數、應繳納之登記費數額及投票地點、日期、投票起止時間等事項。

市黨部指出，投票地點劃分：第一投票所（原市區）於北區雙十國中、第二投票所（山線）於豐原區新豐圳活動中心、第三投票所(甲安埔區)於大甲區長青活動中心 B1、第四投票所（海線）於沙鹿區勞工育樂中心四樓以及第五投票所（屯區）於大里區兒童青少年福利服務中心二樓。

(中時 )

內政部：身分證換發計畫 預定明… 公墓公園化 林佳龍：預算無上限

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。