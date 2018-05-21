民進黨台中市黨部黨職改選 27日開跑

2018年05月21日 21:09 中時 陳世宗

民進黨台中市黨部將於27日舉辦第五屆主任委員、市黨員代表黨職改選，並於上午8：00至下午4：00在台中市設立五所投票處舉行投票。讓民進黨贏得年底選選戰，讓台中再次黨政同步。

台中市黨部執行長翁誌偉表示，5月27日的黨職改選為市黨部最為重要的黨務工作之一；此次參選登記的主任委員 1位、全國黨代表42位以及市黨代表112＋1位(原住民) ，應選出主委1名、全國黨代表33位以及市黨代表75+1(原住民) ，都由黨員直選選出。

翁誌偉說，此次黨職改選，由中央黨部在3月21日舉行中常會便敲定全國代表選舉時程；市黨部也依據中央黨部的組織規程在4月9日於市黨部臉書、官方網站公告黨職改選等相關訂定，包括黨職種類、應選名額、候選人及選舉人資格、領表期間及地點、登記期間及地點、應具備之表件及份數、應繳納之登記費數額及投票地點、日期、投票起止時間等事項。

市黨部指出，投票地點劃分：第一投票所（原市區）於北區雙十國中、第二投票所（山線）於豐原區新豐圳活動中心、第三投票所(甲安埔區)於大甲區長青活動中心 B1、第四投票所（海線）於沙鹿區勞工育樂中心四樓以及第五投票所（屯區）於大里區兒童青少年福利服務中心二樓。

(中時 )