哈利王子的硬漢生涯 曾遇險也打過塔利班

2018年05月21日 21:06 中時電子報 江飛宇

英國的哈利王子在婚禮中穿著軍服，這是歐洲王室的傳統，象徵對家族、對國家主權的捍衛決心。他的父親查爾斯王子、他的兄長威廉王子也都是如此。不過哈利王子在軍隊中服役的資歷，比其他的皇室成員更充實。

我們很強(we are the mighty)報導，哈利王子是在2004年9月入伍，並且在2005年5月前往桑德赫斯特皇家軍事學院(Royal Military Academy Sandhurst)，在其後的44週基礎訓練當中，他是以「威爾斯學生軍官」當作名字，因為英國皇室的姓名並不像普通民眾那樣直接引用，除此之外，其他部分都是與一般學生軍官同樣，沒有任何特別的待遇，儘管學院裡的每個人，都宣示忠於他的祖母。

哈利王子的軍校受訓，並沒有受特別待遇。(圖/美聯社)

到了2006年4月畢業後，他被部署到一支英軍裝甲偵察部隊擔任基層軍官，這支部隊原本在伊拉克。當時英國國防部長約翰里德(John Reid)曾勸告他不必上前線，但是哈利王子謝絕了這個好意，他說：「如果我不想上前線，我當初就不會進入桑德赫斯特就讀，既然我畢業了，我就應該去。」

哈利王子派駐阿富汗時的寢室。(圖/美聯社)

哈利王子終於在2007年6月得到海外派駐的機會，被挀到阿富汗的哈爾蒙德省(Helmond)，是一支前鋒偵察單位，需要導引無人機或是精準炸彈攻擊。在這裡，他與英軍部隊和皇家廓爾喀傭兵軍團相處融洽。甚至在執勤期間，他的部隊曾受到塔利班的襲擊，當時哈利王子本人趕緊操作軍用卡車的50機槍來為車隊開咯，真的成功擊退了塔利班的襲擊，不過這些事蹟英國人都一無知曉，這樣做也是保護哈利王子，要是塔利班得知哈利王子所在的部隊，那麼整支部隊都可能變得危險。

哈利結束第1個海外任期後，回英國接受直升機駕駛訓練。(圖/美聯社)

之後，哈利王子於2008年5月接受成為AH-64阿帕契直升機飛行員的訓練，表現也相當出色，很快的他得到第2次海外任務派遣，再次回到阿富汗。然而此時已升官了，成為「威爾士上尉」。塔利班得知哈利王子再次回到阿富汗，曾經廣發通緝令，並提出高額獎金，不過這並沒有嚇倒哈利王子，他在作戰任務仍然保持熱情。

完成直升機訓練後，哈利王子成為AH-64攻擊直升機的武器員。(圖/美聯社)

據說他的飛行任務多達240多次，終於在2015年離開了軍旅生涯，成為一名英國退伍軍人，雖然時間說短不短，說長也不長，但是因為這番經歷，使他贏得了許多英國男人的認同，對他刮目相看。而哈利也相當關心軍事議題，以及退伍軍人福利。

(中時電子報)