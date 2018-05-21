公墓公園化 林佳龍：預算無上限

台中市長林佳龍要求公園改造及公墓變公園必須一次到位。（盧金足攝）

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台中市府建設局長黃玉霖表示，市府全面推動公園改造，落實「去塑化」遊具及綠美化。（盧金足攝）

建設局長黃玉霖21日在市政會議專案報告「花園城市成果及展望」，配合花博推動花園城市，市長林佳龍要求公園改造及公墓變公園必須一步到位，在禁葬公告時間超過後，全數遷葬，3、5億就能做好，也可以改善周遭環境，提高綠化，強調公墓變成公園的建設「預算無上限」。

黃玉霖表示，除辦理現有公園改造計畫外，以每年10座為目標，逐步落實各區公墓公園化，且公墓均為公有土地，不需辦理土地徵收，減少公園土地購置預算，以較低成本增加每人平均享有綠地面積，土地資源有效利用。

市府推行公園改造計畫，符合現代生活需求與生活風格為前提，「去塑化」遊具、無障礙通行、親子、共融，並廣植原生喬木，並以「每年每一行政區改造3座公園」為目標，打造通用化、生態化、主題化的現代型公園。

林佳龍說，2018台中將舉行世界花博，市府藉此推展永續發展、自然共生理念，運用公園廣大腹地，積極進行綠美化拓廣，包含現有公園改善樹木棲地、山海屯市一區一花園計畫、公墓公園化及賞樹景點。

為保存現有公園樹木，建設局於廣昌公園老榕樹棲地鋪設碎石、改善文心路人行道樹穴、重新規畫西區茄苳樹王生活空間，希望以區域內珍貴綠樹為主體，還地於樹，創造與自然共存的和諧狀態。

(中時 )

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