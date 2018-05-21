愛心訂單湧入！屏東善導書院鳳梨仍有1萬顆待義賣

高樹鄉善導書院學童種植義賣的鳳梨今年因盛產囤積，院長陳文靜PO網後熱心民眾及團體訂單湧進，不過仍有1萬多顆待銷售，小朋友繼續努力行銷。（潘建志攝）

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屏東「慈惠善導書院」種植的鳳梨今年因盛產而囤積，院長陳文靜急得PO網行銷，一周內愛心訂單湧進，連網路名人「館長陳之漢」也訂100箱，不過目前仍有1萬多顆鳳梨待銷售，希望民眾繼續發揮愛心，籌措學童的課輔及照顧基金。

善導書院照顧偏鄉學童，針對弱勢家庭學童加強課輔、品德教育，學校也打造農地讓孩子親自種植鳳梨、番茄、玉米等蔬菜水果義賣，除了做為基金也讓孩子學習食農教育，了解自食其力的重要。

不過畢竟農業不是師生們的專長，今年農產品流年不利，種植5分地共6000多株番茄因寒害凍死，1.7甲的鳳梨雖然豐收，卻也因天氣影響造成3成壞果，豐收的鳳梨也銷售不及而囤積，只能PO網加強行銷。

陳文靜說，今年雖然壞果多，但因為天氣好、雨水少，連非專業的他們都能種出甜度極高的好果。她強調，學院種植作物不用農藥，產品更是每年送驗，絕對農藥零殘留，除了希望讓消費者吃得安心，也對孩子傳達對這片土地負責任的理念。

因產量太好，直至上周四仍有3萬多顆鳳梨囤積，除了PO網行銷外，也有熱心民眾幫忙分享訊息，愛心訂單湧入，除了館長訂100箱，也有一家醫院訂200箱，民眾更1箱、2箱下訂，目前已行銷2萬顆，讓陳文靜感動「台灣人很有愛心。」

由於壞果太多，學院也計畫將其製作成清潔酵素等副產品，增加收益。目前還有1萬多顆鳳梨囤積，未來也會陸續收成，學院希望能繼續義賣募集學童資金。可上網站訂購：https://www.ccat.com.tw/Product/ProductPay/Pay/1497。

(中時 )

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