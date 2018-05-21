酸辣好滋味！富含8種食材「酸辣湯」

2018年05月21日 22:05 中時 葉書宏

新北市中和區「傻師傅」餐飲店販售的「酸辣湯」，用料豐富、富含8種食材，一大碗只賣30元。（葉書宏攝）

新北市中和區「傻師傅」餐飲店以湯包、蒸餃及排骨酥聞名，但它販售的「酸辣湯」更是老饕們的最愛，用料豐富、富含8種食材，一大碗只賣30元，顧客點完湯包、蒸餃外，一定會來一碗酸辣湯，享受一下酸辣可口的好滋味。

柴姓店長說，酸辣湯天天新鮮出爐，選用豬肉絲、筍絲、胡蘿蔔、木耳、洋蔥、蛋、豆腐及鴨血等8種食材，搭配他們特調的太白粉、醬料、蔥花、香油等，8種食材入鍋前會先經過炒熟、炒香的過程，濃郁湯頭中自然散發食材的鮮美口感。

柴姓店長說，每個顧客口感不同，她們會建議如果比較喜歡吃酸的，可以多加點烏醋，喜歡吃辣的可以多加點黑胡椒粉，滿足每個人的不同需求，另外店內販售的酸辣高麗菜湯餃及酸辣韭菜湯餃也獲得不少顧客喜愛。

「以做給家人吃的心情，來看待每一份餐點！」柴姓店長強調，她們相當注重品管及SOP流程，讓呈現在客人面前的餐點，都是新鮮美味，8種食材洗滌及烹煮過程對於衛生要求亦相當嚴格。

據了解，「傻師傅」餐飲店老闆劉士榮經營營建外包多年，業績隨著大環境起起落落，近年來為了讓妻兒有更好的生活，他開始思索「永續經營」的產業，他發現不管景氣如何變遷，民以食為天，傳統產業仍是屹立不搖，因此萌生轉行念頭，從營建業一頭栽入餐飲業。

饕客朱小姐說，雙和區小吃店眾多，但「傻師傅」的湯包、蒸餃及酸辣湯，讓人愛不釋手，吃起來很有古早味，加上店員們服務很親切，到店內用餐彷彿就到自家廚房一樣。

店名： 「傻師傅」餐飲店

地址：新北市中和區復興路348號

電話：02-2242-2485

營業時間：每天上午10時至下午10時

售價：酸辣湯30元

(中時 )