陶博館IAC年會邀奈良美智講座 早鳥6月底前報名有優惠

日本陶藝家林康夫的作品「Delta Wave 6」。（陶博館提供）

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即將在IAC年會期間來台擔任講座的日籍藝術家奈良美智。（陶博館提供）
即將再雙年展展出的台灣陶藝家劉鎮洲的作品「登高」。（陶博館提供）

全球陶藝界最具影響力的陶藝年會即將在9月30日在陶博館舉辦，其中在台灣相當知名的日本藝術家奈良美智，以及獲第20屆國家文藝獎的原住民藝術家撒古流等人都將舉辦講座，有興趣的人即日起可上網報名，6月30日前報名可享早鳥優惠。

鶯歌陶博館於2012年成功爭取2018年國際陶藝學會會員大會（International Academy of Ceramics，IAC）的主辦權，這不但是全球陶藝界最受矚目的盛事，同時也是新北市首次承辦陶藝界最高等級的國際會議，經過多年的籌備與規劃，以「跨界・東方：功能性、精神性、多元性」為主軸，即將於9月30日至10月4日舉辦研討會及於會前、會後安排文化之旅。

陶博館也邀請第二屆臺北陶藝獎成就獎得主楊元太、國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授廖新田、日本當代陶藝第一代元老林康夫（Yasuo Hayashi）、日本當代藝術家奈良美智多位國內外知名藝術家擔任「2018年國際陶藝學會會員大會」講座講者，奈良美智以跨界創作為講座主題，並在「2018臺灣國際陶藝雙年展」中展出8件經典小女孩陶塑像。

「2018年國際陶藝學會會員大會」即日起至8月31日止可線上報名，6月30日前報名可享早鳥優惠，詳細資訊可上官方網站http://www.2018iac.tw查詢。

(中時 )

(修改標題 謝謝)北市交副團長郭… 研究：過度使用社群軟體　讓女性…

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