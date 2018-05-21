研究：過度使用社群軟體　讓女性更不滿自己身材

2018年05月21日 21:38 中時電子報 林郁庭

覺得每天滑臉書、Instagram，讓妳對自己的身材越看越不開心嗎？英國心理學會年會（British Psychological Society's annual conference ）今年五月發表的研究，證實了這項結果。

南威爾斯大學心理學教授葛拉夫（Martin Graff ）與其團隊將100名女大學生分成四組，控制各組使用臉書、Instagram與Pinterest的時間，從每天30分鐘到90分鐘以上不等。最後以問卷測量她們對社群媒體與身體意象的態度，包括「妳覺得怎樣才是完美身材」、「妳多在乎別人怎麼看妳的外表」、以及「妳有多願意靠運動減肥」三種指標。結果發現，越常使用社群網站的組別，三項分數都越高。

葛拉夫進一步說明，社群網站使得女性容易對自己的身材感到不滿，「因為人們習慣在社群網站上展示自己好看的外表，像是去健身房運動、跑馬拉松的照片，但通常不會想上傳自己難看的樣子。」

另外，對自己的身材有負面想法的人，也更容易得到飲食失調症（eating disorder），他們時常感覺到沮喪、孤獨，並且更可能沉迷於減肥。

當社群網站成為日常生活的一部份，人們更應該學習以平常心看待其中誇大不實、美化的資訊，建立對自己的信心。

(中時電子報)