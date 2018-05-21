研究：過度使用社群軟體　讓女性更不滿自己身材

研究：過度使用社群軟體　讓女性更不滿自己身材。（圖/康健雜誌）

友善列印
中時電子報

覺得每天滑臉書、Instagram，讓妳對自己的身材越看越不開心嗎？英國心理學會年會（British Psychological Society's annual conference ）今年五月發表的研究，證實了這項結果。

南威爾斯大學心理學教授葛拉夫（Martin Graff ）與其團隊將100名女大學生分成四組，控制各組使用臉書、Instagram與Pinterest的時間，從每天30分鐘到90分鐘以上不等。最後以問卷測量她們對社群媒體與身體意象的態度，包括「妳覺得怎樣才是完美身材」、「妳多在乎別人怎麼看妳的外表」、以及「妳有多願意靠運動減肥」三種指標。結果發現，越常使用社群網站的組別，三項分數都越高。

葛拉夫進一步說明，社群網站使得女性容易對自己的身材感到不滿，「因為人們習慣在社群網站上展示自己好看的外表，像是去健身房運動、跑馬拉松的照片，但通常不會想上傳自己難看的樣子。」

另外，對自己的身材有負面想法的人，也更容易得到飲食失調症（eating disorder），他們時常感覺到沮喪、孤獨，並且更可能沉迷於減肥。

當社群網站成為日常生活的一部份，人們更應該學習以平常心看待其中誇大不實、美化的資訊，建立對自己的信心。

(中時電子報)

被稱讚後習慣這樣回　可能是缺乏自信
自拍練習！21天後你會更有自信
金魚的注意力９秒，人類竟然比它還短！一個簡單方法救自己
慢減肥Slow diet：每週減0.5公斤，不復胖！
喝烏龍茶減肥，三餐前後是關鍵

文章來源：過度使用社群軟體　可能使女性對自己身材更不滿

陶博館IAC年會邀奈良美智講座 … 岡山榮家用餐小創意獲迴響 失智…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。