拔管效應！ 政大校長候選人、遴委都要揭露兼職

2018年05月21日 22:01 旺報 簡立欣

政大校長候選人出爐！政大21日宣布校長候選人名單，7名候選人包括政大副校長張昌吉、政大前法學院長郭明政、政大社會科學院長江明修、政大經濟系教授莊奕琦、政大資訊科學系教授李蔡彥、政大傳播學院長林元輝，以及出身政大哲學所、曾在系上任教的成功大學副校長林從一，資格審查全部過關，幾乎都是政大教職員及校友。值得一提的是，受到台大校長人事案影響，政大校長候選人和遴選委員全都需要揭露獨董訊息。

遴選委員名單也於20日公布，3位教育部遴派代表分別是剛剛上任的教育部政務次長林福來、中山大學校長鄭英耀、中研院研究員黃舒芃，以及另外9位校友及社會公正人士、9位學校代表。

林元輝原本擔任遴選會發言人，因獲得連署推定投入參選，遴委一職由地政系教授顏愛靜遞補，遴選會發言人則由法律系副教授陳志輝接手。

值得一提的是，受到台大遴選影響，政大這次遴選校長候選人和遴選委員全都需要揭露獨董訊息，曾主持的計畫及發表的論文也都需符合利益迴避，以符合教育部日前修正的《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法草案》規定。

6月5、6日7名候選人將對全校說明治校理念，並於6月13、14日由全體教職員及學生代表投票，獲4成以上票數門檻即停止開票，最後經遴委會半數委員投票同意則成為當選人，預計7月底將人事案報請教育部聘任。

(旺報 )