5星的海島旅遊！送房客搭帆船徜徉大海、吃星光BBQ大餐

2018年05月21日 22:00 中時 何書青

澎湖福朋喜來登酒店之菊島大使套房可飽覽港灣景色。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

港景豪華雙人客房。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

夏天是去澎湖玩水度假的好時機，飯店業者競爭激烈，不乏端出住房以外的配套活動吸引遊客。位於馬公市第三漁港旁的澎湖福朋喜來登酒店是當地唯一5星級國際連鎖品牌飯店，因應海洋旅遊新型態，即日起至9月30日推出結合港景房與帆船之旅的住宿優惠方案「夢想奇航 帆船之旅」，讓遊客到澎湖觀光不再只有以往的跳島行程，可以搭乘帆船航海去，體驗不一樣的澎湖魅力。

「夢想奇航 帆船之旅」讓遊客能乘帆船悠游碧海藍天，當風帆升起，航向廣闊無際大海，帆船體驗半日遊可感受海洋的閒適自在，而從海上視角欣賞澎湖的特殊地質、著名景觀是另一種特別的體驗，SUP立式划槳衝浪板體驗、輕啜美酒享受派對輕食、在最佳錨點觀賞日落，則能盡享藍海騁馳快感。此外，還提供機車或轎車1日遊，讓遊客自在的暢遊澎湖本島，可走入文化村落、見識世界級玄武岩奇特地景，感受樸實、悠哉的澎湖文化之美。

專案中的房型都附設陽台，拉開門簾就能將賞盡澎湖港灣美景；豪華套房更有客廳、迷你飲品吧、景觀浴室、港景陽台臥室房等，讓房客在微鹹海風的吹拂中欣賞廣闊景色，享受身心靈療癒放鬆的假期。

選擇豪華套房專案的房客能免費享用聚味軒海鮮中餐廳的海味明蝦套餐，融合在地食材與料理手法，讓人感受大海原味裡淬煉出的精緻美味；港景豪華客房專案則可享受星光港灣BBQ，由5星飯店主廚團隊現場烘烤當季海味，在港灣夜景下，邊聽著國際樂團現場演奏邊大啖海鮮，盡情享受海風、海洋、美酒和音樂。詳情可至澎湖福朋喜來登酒店官網 http://www.fourpoints-penghu.com/查詢。

(中時 )