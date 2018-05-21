洪榮宏前妻陳施羽甜蜜二嫁砸百萬 43歲盼拚生雙胞胎

陳施羽與圈外老公高嘉聰甜蜜走紅毯。 （盧禕祺攝）

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陳施羽舉辦二嫁婚禮。 （盧禕祺攝）
陳施羽發行籌備2年的新書《幸福在轉角》。 （盧禕祺攝）
陳施羽、圈外老公高嘉聰舉辦婚禮，曬出一家7口甜蜜合照。（神彩藝藝提供）

洪榮宏的前妻陳施羽20日發行籌備2年的新書《幸福在轉角》，21日舉辦二嫁婚禮，與圈外老公高嘉聰甜蜜走紅毯，席開25席，粗估花費台幣150萬，她下午受訪時，透露老公說過最感動的話，「其實我有算我們孩子們的教育費加起來，大不了我把房子賣了就可以負擔。」讓很重視小孩教育的她，相當心安。

她今年43歲，老公年齡大她6歲，她與前夫洪榮宏育有1子2女，老公則有2子，他們共組家庭成為一家7口，被問及是否想再拼生小孩？她說：「我們都很愛孩子，老公是有2個兒子，他還想要一個女兒。」她透露目前沒有避孕，順其自然，並打趣說：「老公有提過不如直接生雙胞胎！」不過她坦言生小孩是小事，孩子長大後的陪伴才是最重要。

她還提到老公的2個兒子都叫她「媽咪」，而她的3個兒女則稱呼他為「Uncle David（高嘉聰）」，對於不是叫爸爸，她表示：「他們的爸爸還在，這是一種尊重」。

談到與老公的相識，她表示先前在教會有輔導青少年，先認識老公的小兒子，她說：「他（高嘉聰）不是離婚，是因太太過世，自己辛苦照顧2個小孩。」他常向她請教與孩子的相處之道。

2人從去年3月變成好友，8月他主動告白，她卻直接拒絕，他沒有灰心仍持續邀約吃飯、告白，期間被拒絕高達4次，而她在去年10月歡度43歲生日時才下定決心交往，「我找合適的對象，是以結婚為前提交往」，他們交往5個月後登記結婚。

至於婚禮是否邀約洪榮宏？她表示最近都忙著籌備婚禮，沒有發喜帖給他，「沒有辦法顧到孩子的爸爸，而且他最近也在忙演唱會、新專輯，我想他應該可以諒解」，並直說：「如果他要來會自己講吧。」婚禮上，她的3名子女上台獻唱英文組曲，而高怡平、紀寶如、胡曉菁、小炳等好友到場獻上祝福。

(中時 )

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