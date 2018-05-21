不滿遭揶揄 對手店前員工放火燒阿國鵝肉店

台南市南區知名的阿國鵝肉店，21日凌晨遭人縱火。（翻攝畫面）

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在台南市南區鵝國鵝肉店工作的43歲黃姓男子，不滿遭老東家阿國鵝肉店員工揶揄，21日凌晨竟然持汽油瓶前往已經打烊的阿國鵝肉店縱火，幸好火勢被及時撲滅，並未釀成重大災害。黃某到案後初步供稱，放火係自發行為，與新東家無關。全案依公共危險罪嫌移送後，檢方諭令飭回，但限制住居。

警方調查，位於南區育南街的阿國鵝肉店，1987年由業者陳正國創立，是台南市知名的老字號鵝肉店，店內經常高朋滿座。陳正國過世後，自小送他人撫養的長子李文延2年前另起爐灶，在中華西路另開一家鵝國鵝肉店，黃某等數位阿國鵝肉的員工，之後也跳槽到新東家，但黃某已於本月1日自動沒上工。

21日凌晨3點35分左右，台南市政府消防局119勤務指揮中心接獲報案，指文南里育南街阿國鵝肉店傳出爆炸聲響。消防局派遣4個分隊11車27人趕抵現場時，發現店家已經打烊，但鐵皮屋攤位旁有火舌竄出，經迅速出水滅火，10多分鐘即撲滅火勢，幸無人員傷亡，也沒有擴大釀成災害。

事後，警消人員在現場發現有油類縱火劑反應，經調閱店家及周遭監視器畫面追查後，拍到可疑機車男，中午即循線傳喚涉嫌騎機車縱火的黃姓男子到案。

警訊中，黃某供稱，他原先曾在阿國鵝肉店工作，2年前與部分員工跳槽到鵝國鵝肉。由於經常遭阿國鵝肉店的老同事揶揄「你們那家店何時要倒？」一時心生不滿，才前往加油站買了1瓶汽油，全數潑灑在老東家地上縱火，與新東家沒有關係。

(中時 )

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