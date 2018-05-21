丁守中該怎麼打北市選戰？ 鄉民稱這4點是勝選關鍵

國民黨台北市長參選人丁守中。(中時資料照)

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中時電子報

國民黨台北市長選戰確定由丁守中代表參選，與無黨籍的現任市長柯文哲以及等待月底徵召人選出爐的民進黨三強鼎立，丁守中最近就針對柯文哲的許多政見都是抄襲，就有網友指出丁守中這招不妥，其實只要遵守4原則，就勝券在握。

針對丁守中的批評，柯文哲表示其實很多點子都是想到就去執行，像是北門忠孝橋拆除計畫，其實早在黃大洲時代就訂定，自己只是把計畫拿來執行，至於是否抄襲？柯稱不曉得。至於今(21)日《聯合》民調顯示，丁守中勝過柯文哲0.3%，柯文哲也坦言，「我們自己做也是落後一些」。

就有網友指出，丁守中的選舉主軸很好打，就掌握「民進黨不可能選上」、「現任市長是柯文哲」、「柯文哲背景比起藍還是更偏綠」、「淺藍歸隊必贏」這4原則下去打選戰就好了。他提問，現在丁守中攻擊柯P會有好處嗎？答案就是「不會」，應該朝著「砲打DPP中央」、「把柯文哲連結DPP」、「柯市府大多為DPP人馬」這些關鍵拉出來，淺藍就自動歸隊了，況且現在還有吳音寧這個引火點，更應該趁勝追擊。

該網友在文末反諷丁守中，蹲了24年準備卻還跑去攻擊柯文哲市政，實在太廢了。對此，網友紛紛留言表示「你比他聰明多了」、「講白一點，丁為什麼民調領先，因為台北人想給DPP教訓」、「其實有道理，但丁守中打DPP沒啥版面，打柯比較有效果」。

(中時電子報)

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